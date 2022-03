By

I due attori, che si sono conosciuti grazie all’amica in comune Caterina Balivo, sono già genitori di Ettore e Ian

Un altro fiocco azzurro in casa di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: è nato il terzo figlio della coppia! Il piccolo – di cui al momento non si conosce il nome – è nato lo scorso lunedì 28 febbraio presso la storica clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, specializzata in ostetricia e ginecologia. Qui Ilaria ha partorito gli altri due figli avuti dal marito e collega: Ettore, 11 anni, e Ian, 3.

A dare l’annuncio la struttura dove Ilaria Spada ha dato alla luce il suo terzogenito, come riportato da Today. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte della neo mamma e di Kim Rossi Stuarti. Molto probabilmente i due si stanno godendo questi primi giorni di vita del neonato, che ha portato maggiore felicità alla famiglia. Entrambi sono da sempre molto riservati e gelosi della propria privacy.

Caterina Balivo Cupido

Sia Ilaria Spada sia Kim Rossi Stuart sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata. Poche uscite mondane, rare apparizioni televisive e sporadiche le interviste. Anche il matrimonio tra i due, celebrato nel marzo 2019 prima della nascita del secondogenito Ian, è stato celebrato in gran segreto, alla presenza di pochi parenti e amici, tra cui Caterina Balivo, che anni fa ha fatto conoscere Kim e Ilaria a casa sua.

Un colpo di fulmine per Rossi Stuart e la Spada che a un anno dal primo incontro nell’appartamento romano della conduttrice Rai hanno subito deciso di avere un bambino insieme. Un azzardo che si è rivelato vincente visto che l’unione è diventata più che mai solida nel corso degli anni e i due sono diventati marito e moglie mettendo su una famiglia numerosa e vivace. Oggi formano una delle coppie più complici dello showbiz italiano.

La Spada è molto legata alla Balivo ed è la Madrina di Battesimo di Cora, la figlia che Caterina ha avuto dal marito Guido Maria Brera nel 2017. La conduttrice, conoscendo la grande riservatezza dei suoi amici, ha deciso di non proferire parola sulla nascita del loro terzo bambino.