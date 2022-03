Andrea Delogu senza peli sulla lingua a Verissimo. A Silvia Toffanin, la conduttrice televisiva e radiofonica 39enne si è raccontata liberamente e, per la prima volta in tv, ha confermato la fine del matrimonio con l’attore Francesco Montanari (la conclusione della relazione l’aveva già confermata in alcune recenti interviste sulla carta stampata e sui social). In via esclusiva ha anche narrato che al momento si sta frequentando con un 23enne, di professione modello. Prima di rilasciare dichiarazioni sulla sua vita sentimentale, ha ricordato la sua infanzia, trascorsa nella comunità di San Patrignano, realtà che ha aiutato migliaia di persone dipendenti dalle droghe.

Andrea ha vissuto fino a 10 anni a San Patrignano. “Sono stata una bambina libera in un mondo chiuso – ha spiegato -, avevo una famiglia di duemila persone, poi ho avuto un grande shock nell’uscire. Dei bambini non avevano mai visto le mucche, per me una cosa incredibile. Solo dopo, quando sono cresciuta, mi hanno spiegato perché ero cresciuta a Sanpa“. E ancora: “Proprio perché ho capito da dove venivo, sono sempre stata molto attenta con le droghe”.

Per tanto tempo Delogu ha preferito mantenere riserbo circa le sue origini. Silvia Toffanin ha cercato di capire perché per molti anni non abbia parlato degli anni trascorsi nella comunità. Andrea ha usato una similitudine azzeccata per far comprendere la sua scelta: “Se uno ruba una macchina, dopo dieci anni non viene chiamato ‘il ladro di macchine’. Se uno ha fatto uso di droghe, dopo dieci anni viene chiamato ancora ex tossico. Non ne ho parlato per proteggere i miei genitori. Un pezzo di me è Sanpa, è dentro di me e io sono felice e orgogliosa dei mie genitori”.

Oggi ha un bel rapporto con mamma e papà, legame che è stato stretto ancor più durante il Covid.

Andrea Delogu a Verissimo: “Non troverò più una persona come Francesco Montanari, ora frequento un 23enne”

“L’amore come va? So che sei stata sposata…”, ha incalzato la padrona di casa di Verissimo, facendo virare l’argomento sul tema sentimentale. Andrea non è stata parca di parole e ha spiegato dettagliatamente i motivi del naufragio del matrimonio con Montantari, riservando all’attore parole al miele. Oggi, nonostante la love story sia giunta al capolinea, i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti e hanno mantenuto i contatti:

“Sono stata felicemente sposate e moglie di Francesco Montanari, è finita un anno e mezzo fa, i giornali l’hanno scoperto sei mesi dopo. Siamo rimasti amici. Un amore profondo, abbiamo bruciato tutte le tappe. L’amore ha bisogno di essere curato, a un certo punto ci siamo accorti di essere amici e abbiamo fatto un passo indietro. Ci sentiamo ancora. Una persona come lui, non la incontrerò più; è una persona meravigliosa. Attualmente sono single e basto a me stessa. Sono uscita con due o tre persone… Ora sto conoscendo una persona molto più giovane di me”.

In effetti Delogu, dopo aver dichiarato di essere single si è semi smentita. Certo con quel ragazzo “molto più giovane” di lei non si può parlare di grande amore, almeno per ora, ma una frequentazione in corso c’è. “Ma lo conosciamo?”, ha curiosato la Toffanin. “Mhhhh…”, le titubanze di Andrea che hanno provocato una reazione simpatica della conduttrice: “Oddio!”. “Lo sto conoscendo, è un ragazzo che fa il modello e ha 23 anni”, ha aggiunto Delogu.

“Oddio, un po’ giovane però va bene”, altra reazione sorpresa di Silvia. “Sì, ma io sono in forma. Ho ancora del fiato per arrivare tardi la notte. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente, e sapessi come è bello in costume”, la replica spassosa dell’ex di Montanari

“Goditi questo momento e divertiti”, ha concluso la timoniera di Verissimo. Ma chi è il 23enne che sta frequentando Andrea? Trattasi di Luigi Bruno, modello che fa parte della Elite Model Management di Milano. Alto 1,85 m, ha capelli castani e occhi marroni.