Blanco bacia un’altra in discoteca, addio Giulia: chi è la nuova fiamma

La rottura tra Blanco e Giulia Lisioli si fa sempre più realtà. Sembrano ormai già lontani i momenti in cui Blanco ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con Mahmood ed è corso in platea ad abbracciare i suoi genitori. Accanto a loro c’era anche Giulia, a cui ha dato un bacio e con la quale però sembra essere finita. Sembrava un amore destinato a durare, in realtà, ma si parla di crisi ormai da giorni e giorni. Tra una smentita e ulteriori indizi, oggi sta circolando sui social un video in cui Blanco bacia un’altra ragazza in discoteca.

Non molti giorni fa il papà di Giulia aveva parlato di loro ancora come coppia. Sembrava non essere successo nulla e tutte queste notizie discordanti tra loro hanno spaesato e confuso i fan. Tanti sostenitori e tante sostenitrici del cantante fanno il tifo per Giulia, una ragazza che è riuscita a entrare anche nei cuori dei fan e non sempre accade. Eppure proprio da lei nei giorni scorsi è arrivata un’ulteriore conferma della crisi in corso: Giulia ha eliminato le foto con Blanco dai social.

Prima di Sanremo sottolineava di tenere tanto a Giulia, adesso Blanco in discoteca bacia già un’altra. Solo i diretti interessati conoscono la verità e le tempistiche che li hanno portati alla crisi, o a una rottura definitiva già. Ma ciò che i fan stanno vedendo oggi è Blanco che si avvicina a una delle ragazze tra il pubblico di una discoteca di Milano e le dà un bacio sulle labbra. Lei stava fumando quando Blanco si è avvicinato, ma lui ha aspettato che lei si accorgesse della sua presenza e così c’è stato il bacio. A stampo, ma c’è stato.

La discoteca in questione è il The Club Milano, chi è la ragazza che bacia Blanco invece? Twitter ha già scovato il nome della fortunata: lei si chiama Martina, è una tiktoker e anche ballerina. Usciranno allo scoperto tra non molto oppure si rivelerà solo un flirt? Intanto c’è chi continua a sperare in un ritorno di fiamma tra Blanco e Giulia…