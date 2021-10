Blanco parla della fidanzata Giulia e di Sanremo, Savino è certo: “Già fatta”

Blanco è stato ospite di Linus e Nicola Savino nella puntata di Deejay Chiama Italia di oggi. Il programma va in onda su Radio Deejay e ha sempre grandi ospiti. Oggi è toccato a Blanco raccontarsi ai microfoni della radio e rispondere alle domande dei due speaker, e non mancano mai le risate come le domande un po’ scomode. L’intervista è durata all’incirca mezzora, Blanco si è raccontato dalla vita in paese allo studio di registrazione. Ha anche ricordato il periodo in cui lavorava in una pizzeria, e stare alla cassa non è stato semplice per niente, ha svelato ridendo di quei momenti. Nicola Savino ha chiesto all’ospite se è fidanzato, ma non è di certo un mistero in realtà.

Blanco è fidanzato con Giulia, una ragazza che ha conosciuto prima di diventare famosi. Quindi alla domanda di Savino ha risposto in modo affermativo e ha aggiunto: “E ci tengo!”. Una dichiarazione che forse in pochi si aspetterebbero da un ragazzo della sua età, ma anche per questo probabilmente è ancora più bello sentirla. Blanco è innamoratissimo di Giulia, una ragazza delle sue parti e che ha presentato di recente al grande pubblico. Giulia lo ha conquistato quando era solo Riccardo Fabbriconi, ben prima che diventasse per tutti Blanco, insomma. “L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo. Quindi so che non le interessa questo”, ha detto a Linus. Blanco e la fidanzata Giulia vengono da vicino Desenzano, lui precisamente è di Calvagese, dove continua a vivere nonostante la popolarità.

Nel corso dell’intervista Linus ha parlato con il suo ospite di nuovi lavori in arrivo e della collaborazione con Michelangelo. A tal proposito Blanco ha svelato che c’è una canzone a cui tiene molto, ma non è ancora uscita. Linus gli ha chiesto se la tiene conservata per Sanremo 2022, chiedendo anche se parteciperebbe al festival. Blanco è stato molto vago: “Non lo so. Boh, non lo so. Non escludo mai niente, però adesso…”.

Linus ha scherzato chiedendo di chiamare Amadeus, Nicola Savino ha fermato tutto: “Io sento che stiamo pestando un m..e. Vai avanti con dell’altro. Secondo me dalla faccia che ha fatto è già chiuso”. In effetti il cantante è un po’ arrossito e ha risposto un po’ a fatica. Dalla sua reazione Savino sembra certo che Blanco andrà a Sanremo 2022.