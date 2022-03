Elisabetta Canalis fa flop: chiuso il suo programma Vite da copertina

Il ritorno in Italia della soubrette sarda non è stato premiato dagli ascolti: la sua trasmissione è stata chiusa in anticipo

Come si mormorava da tempo Vite da copertina, il programma condotto da Elisabetta Canalis su Tv 8, è stato chiuso in anticipo. Come fa notare Davide Maggio, l’ultima puntata del format è andata in onda – passando praticamente in sordina – lo scorso venerdì 18 febbraio. A seguirla poco più di 70mila spettatori, pari all’1.2% di share. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata né da parte della rete ne da parte dell’ex Velina di Striscia la notizia.

La prima conduzione in solitaria di Elisabetta Canalis si è dunque rivelata un flop. Anche se, va precisato, Vite da copertina non ha mai brillato negli ascolti tv. Pure le precedenti edizioni – condotte da Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno, Rosanna Cancellieri – non hanno mai entusiasmato più di tanto i telespettatori.

Elisabetta Canalis vuole tornare a vivere in Italia

Elisabetta Canalis ha accettato con entusiasmo questa nuova proposta di lavoro e si è buttata a capofitto per perfezionare le sue doti da presentatrice. L’impegno è servito a poco visto che i risultati non sono arrivati e ora Vite da copertina è stato cancellato definitivamente dal palinsesto di Tv 8.

Ad oggi non si conoscono altri impegni per la Canalis, vista di recente come presentatrice di una puntata de Le Iene e come testimonial dello spot Liguria al Festival di Sanremo 2022. Di sicuro il sogno di Elisabetta è chiaro: la 43enne vuole tornare a vivere e lavorare in Italia in pianta stabile.

Per ora la soubrette continua a dividersi tra il Belpaese e gli Stati Uniti per amore del marito Brian Perri, stimato chirurgo ortopedico. Il medico ha promesso alla moglie che appena sarà possibile il trasferimento sarà effettivo. Con grande gioia anche della piccola Skyler Eva, che all’età di 6 anni parla già correttamente l’italiano.

E chissà che il ritorno a Milano non riesca a riavvicinare Elisabetta Canalis alla sua ex migliore amica, nonché testimone di nozze, Maddalena Corvaglia. Le due non hanno rapporti da tempo: hanno litigato, a quanto pare per una questione lavorativa, e non sono più riuscite a ricucire il loro legame, tra i più invidiati nel mondo dello spettacolo.