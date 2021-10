Elisabetta Canalis, tapiro da Striscia per Fedez: il motivo è bizzarro

Striscia la Notizia ha colpito ancora: tapiro a Elisabetta Canalis! La rubrica di Valerio Staffelli è una delle più amate dal pubblico del tg satirico e stasera ci sarà una consegna molto particolare. Il tapiro d’oro ha colpito un po’ tutti i personaggi dello spettacolo e per i motivi più svariati, ma quello che coinvolge Elisabetta Canalis e Fedez è tra i più bizzarri di sempre, molto probabilmente. Striscia ha diffuso un’anteprima del servizio che andrà in onda stasera e che in qualche modo si ispira a un altro visto nei giorni scorsi.

Insomma, perché Elisabetta Canalis ha ricevuto il tapiro da Striscia? C’entra anche Fedez, come avrete già capito. Il rapper non ha fatto niente, sia ben chiaro, né ha fatto o detto qualcosa la Canalis. Non si tratta di gossip, non ci sono stati incontri e neanche scambi di battutine, frecciatine a distanza. No, non hanno neanche litigato. Niente di tutto ciò, Valerio Staffelli ha deciso di attapirare la conduttrice di Vite da Copertina per un motivo totalmente diverso.

Avete mai notato una certa somiglianza tra Elisabetta Canalis e Fedez? Esatto, è proprio per questo che la conduttrice riceverà il tapiro d’oro e lo accetterà con un sorriso. Qualche giorno fa è stato proprio il tg satirico a parlare di questa somiglianza, realizzando un servizio apposito nella rubrica Fatti e Rifatti. Per chi volesse recuperare il servizio in questione può cercarlo nella puntata del 7 ottobre. Come avrà commentato la Canalis? Molto sportivamente e soprattutto con ironia: “In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa”.

Staffelli ha replicato scherzando sul lato b del rapper e confrontandolo a quello della conduttrice. Poi ha suggerito alla Canalis che potrebbe proporre uno scambio a Fedez e fare coppia con Chiara Ferragni. E qui pungerà il rapper: “Tanto è lei che porta i pantaloni in casa”. Elisabetta farà un appello a Chiara e le chiederà di farci un pensierino. Tutto molto divertente, insomma. L’appuntamento con il tapiro a Elisabetta Canalis a Striscia la Notizia è per stasera, 12 ottobre 2021, alle 20.35 circa su Canale 5. Arriverà la risposta di Chiara e Federico tramite Instagram?