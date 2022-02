Tiziano Ferro è diventato papà di due figli: sesso, nome, foto e dettagli

Tiziano Ferro è diventato papà di due bambini assieme a suo marito e Victor. La coppia ha dato la notizia su Instagram. Sul profilo del cantante è stato inoltre reso noto che i due figli sono un maschio e una femmina, chiamati Andres e Margherita. L’annuncio è stato divulgato lungo la mattinata di lunedì 28 febbraio attraverso un lungo e caloroso post, corredato con una tenera fotografia in bianco e nero di tutta la famiglia al completo.

Immediata la reazione di migliaia di fan che si sono congratulati con l’artista di Latina il quale ha dichiarato di ben comprendere la curiosità che regna attorno all’accaduto, ma sottolineando che manterrà assieme al suo compagno massima riservatezza. Quindi ha chiesto rispetto per questa scelta. Qualche dettaglio però lo ha svelato, spiegando che i due piccini hanno 9 mesi (Margherita) e 4 mesi (Andres). Nessun dettaglio invece per quanto riguarda il percorso genitoriale (adozione, procreazione assistita/maternità surrogata).

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra. Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. Questo è un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!”.

Tiziano Ferro: la vita all’estero e il sofferto coming out

Tiziano Ferro da molti anni vive all’estero. Dopo aver raggiunto la popolarità e aver venduto milioni di dischi ha preferito viaggiare per il mondo. Nel 2004 si è trasferito a Puebla de Zaragoza in Messico, l’anno seguente a Manchester nel Regno Unito, per poi tornare in Italia a Milano nel 2011. Dal 2016 passa la maggior parte del suo tempo a Los Angeles. Il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si unisce civilmente al fidanzato Victor Allen, che aveva precedentemente sposato nella “Città degli Angeli” il 25 giugno.

Il 20 ottobre 2010 ha pubblicato il suo libro Trent’anni e una chiacchierata con papà, in cui ha reso noto per la prima volta il proprio orientamento sessuale. Due anni dopo, nel 2012, ha dato alle stampe il secondo libro L’amore è una cosa semplice, che prende il titolo dall’omonimo album.

Dopo aver dichiarato apertamente il proprio orientamento, ha rilasciato una serie di interviste televisive e sulla carta stampata in cui ha spiegato che il percorso verso il coming out non è stato per nulla semplice a livello personale. Attraverso un tortuoso cammino interiore è però riuscito a vincere tutti i blocchi e ad annunciare al mondo il “vero Tiziano”.