Tiziano Ferro sorprende i fan: “Ho avuto il Covid, orrendo. Come sto ora”

Tiziano Ferro confessa di aver avuto il Covid-19. Anche l’amatissimo cantautore ha dovuto affrontare questa scomoda sfida ed è lui stesso a parlarne, sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ha scelto di parlare con i propri fan in occasione dei 20 anni di Rosso Relativo, il brano lanciato nel 2001 che diventò uno tra i tantissimi suoi successi. Rispondendo alle varie domande, si è ritrovato ad ammettere di aver lottato contro il Coronavirus. Fortunatamente, ora il cantautore italiano sta bene, ma non ha vissuto una situazione semplice.

Ferro non rende comunque noto il periodo preciso in cui è stato positivo al virus. Ciò che, invece, fa sapere è che sta ancora affrontando le conseguenze dei vari sintomi. In particolare, il cantante di Sere nere confessa di non avere ancora recuperato il senso dell’olfatto. Quello del gusto, invece, l’ha un po’ ritrovato. Non ha di certo perso il senso dell’ironia, tanto che ci scherza un po’ su: “È tremendo perché il sapore della pizza non è lo stesso”. Sul social network, Tiziano Ferro racconta che lottare contro il Covid “è stato orrendo”.

Tiziano Ferro, le rinunce nel periodo di pandemia Covid-19: un anno lontano da casa e tour rinviato

Da diversi anni il cantautore vive in America e lo scorso mese di giugno ha commosso tutti con un video speciale. Scendendo nel dettaglio, dopo un anno, ha fatto ritorno a casa, in Italia. Proprio la pandemia del Covid l’ha tenuto lontano dai suoi cari. Pertanto, per lui riabbracciarli ha rappresentato un momento ancora più importante e significativo. Dopo questo lungo periodo d’assenza, Tiziano sembrava non credere al fatto di essere finalmente tornato sul territorio italiano, a casa sua.

Sono stati tantissimi coloro che hanno subito commentato l’emozionante video condiviso da Ferro, per mostrare al pubblico la bellissima sensazione che ha provato. Come è accaduto a molti, la pandemia l’ha tenuto lontano dai suoi affetti e anche dai suoi fan. Lui stesso ha annunciato la scelta di rinviare le date del tour del 2021. Per lui non è di certo stata una decisione facile da prendere, questa.

Il tour si sarebbe dovuto svolgere già nel 2020, ma il cantautore si è ritrovato costretto a rinviare. Avrebbe voluto festeggiare i suoi 20 anni di carriera insieme al pubblico che da sempre lo segue e lo sostiene. Ma questo non è stato possibile. Tiziano Ferro ha scelto di rispettare il momento che attualmente il mondo sta vivendo a causa del virus.