Tiziano Ferro torna in Italia dopo un anno: il video commuove i fan

Il cantante è stato lontano da casa per troppo tempo, per questo ha deciso di documentare tutti gli abbracci e l’arrivo in aereo

Tiziano Ferro è tornato in Italia dopo un anno e ha documentato il ritorno realizzando un video. Stamattina ha pubblicato un post su Instagram per il suo ritorno a casa, senza aggiungere messaggi lunghi e spiegazioni. Non ce n’era bisogno, perché è il video a parlare per lui. Le immagini vanno dal momento in cui è arrivato in aeroporto fino agli abbracci ad amici e alla famiglia. Per evitare polemiche, dato che ci sono stati abbracci anche senza mascherina, ha subito precisato di aver abbracciato persone negative o vaccinate. E poi era la sua famiglia, forse non era neanche necessario fare precisazioni. Ma visto il periodo che viviamo, meglio prevenire che curare.

Il ritorno a casa di Tiziano Ferro è stata un’avventura ricca di emozioni come mai lo è stata prima. Non è la prima volta che torna in Italia dato che vive in America da diversi anni ormai, ma stavolta tutto aveva un sapore diverso. Il Covid lo ha tenuto lontano da casa per un anno, quindi gli abbracci sono stati più forti e più lunghi. Tiziano ha documentato proprio tutto, anche il momento in cui è sceso dall’aereo e ha toccato la terra. Toccato materialmente, s’intende: si è proprio accovacciato per toccare con mano l’Italia, dopo un lungo periodo di assenza.

I suoi occhi brillavano, erano sorridenti e gioiosi mentre scendeva dall’aereo. Si intravedevano solo quelli, ma sotto la mascherina di sicuro c’era un enorme sorriso stampato sul suo volto. Nel tragitto verso casa, fermo in coda con la macchina, il passeggero di una vettura davanti lo ha riconosciuto e lo ha raggiunto. Gli ha passato il telefono e Tiziano ha salutato una fan in videochiamata. Forse anche questo vuol dire Italia per lui, dato che lo ha immortalato e lo ha inserito nel video.

E poi tutti gli abbracci, le emozioni del ritorno a casa e i sorrisi dopo aver rivisto tutte le persone a lui più care. Il video del ritorno in Italia di Tiziano Ferro ha commosso i suoi fan, ma non solo. Anche alcuni Vip, tra cui Alessandra Amoroso e Orietta Berti, hanno lasciato un commento sotto al post in questione. Oltre a tanti fan che hanno ammesso di aver versato qualche lacrima.