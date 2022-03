Lol-Chi ride è fuori 2: chi ha vinto, ultima sfida e come sarà speso il premio

By

Lol 2 – Chi ride è fuori ha decretato il suo vincitore. Amazon Prime Video, nelle scorse ore, ha reso disponibili sulla sua piattaforma gli ultimi episodi della seconda stagione, a cui, al pari della prima, hanno preso parte 10 comici. Mancavano 2 puntate (dopo quelle già messe in onda) alla conclusione del programma. Alice Mangione era l’unica concorrente ad essere stata eliminata in precedenza; gli altri 9 erano tutti in gara. Così Maccio Capatonda, Mago Forest, Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase e Diana Del Bufalo si sono sfidata all’ultima risata. Al gran finale sono approdati Maccio e Virginia Raffaele: ad avere la meglio è stato Capatonda che ha trionfato.

Fuochi d’artificio in dirittura d’arrivo: la Raffaele e Maccio si sono dati filo da torcere a vicenda con uno scambio di imitazioni, battute, facce e performance che avrebbero fatto capitolare molti. Non loro due, che hanno tenuto duro e i denti ben stretti. A questo punto a scardinare la situazione ci ha provato Mago Forest che, dopo aver riso e quindi essere stato squalificato dal gioco, ha tentato di innescare un accenno di risolino tra i due contendenti finali. Nulla da fare anche in questo caso.

Fedez ha quindi mandato in scena Corrado Guzzanti, altro eliminato illustre del gioco. Stavolta la missione ha avuto un epilogo positivo: il fuoriclasse della satira, attraverso un’imitazione, ha fatto cascare Virginia Raffaele, consegnando la vittoria a Capatonda.

Lol – Chi ride è fuori 2: il premio e le parole di Maccio Capatonda

Il comico di Vasto si è quindi aggiudicato il premio di Lol – Chi ride è fuori 2, cioè un assegno dal valore di 100mila euro. I soldi non finiranno però nelle sue tasche, ma saranno donati, come da accordi, al WWF, nota associazione ambientalista italiana a cui il Maccio ha voluto destinare la cifra.

“I 100 mila euro passano da me e vanno al WWF che io ho scelto, un’associazione che aiuta il pianeta. Mi è rimasto questo bellissimo premio, è fico”, ha commentato Maccio, orgoglioso di essere salito sul gradino più alto del podio e aver vinto la concorrenza di molti colleghi. Capatonda raccoglie il testimone da Ciro Priello dei The Jackal, il trionfatore della prima edizione del comedy show targato Amazon Prime Video.