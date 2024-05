Can Yaman ‘loco’, Belen vs Elio, Fedez in love: 10 chicche di gossip

Belen Rodriguez ha finalmente rivelato qualcosina sulla fine della relazione con Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano che le è stato accanto durante il difficile periodo della depressione. L’argentina ha spiegato che l’uomo non piaceva a sua madre, con la quale avrebbe pure litigato. Bye bye!

A proposito di Belen, Stefano De Martino ha deciso di cancellare nel vero senso della parola il suo passato. Il conduttore campano sembra che si stia facendo rimuovere tutti i tatuaggi dedicati all’ex moglie.

Si sussurra che Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero trasferirsi in Australia per un certo periodo, in quanto l’ex calciatore non è escluso che possa avviare la carriera da procuratore nella terra dei ‘canguri’.

Francesca Pascale esplosiva nell’ultima puntata di Belve. La donna ha rivelato senza se e senza ma che con Silvio Berlusconi condivideva l’idea della “coppia aperta”. Però ha sottolineato che a lei bastava lui. E al Cav bastava soltanto la bella campana?

Restando in tema Belve, Francesca Fagnani, nel salutare il suo pubblico su Rai Due, ha rilasciato dichiarazioni che non sono passate inosservate. “Tanto prima o poi da qualche parte ci si rivede?”, ha scandito. Ma come? Pure lei ha deciso di levare le tende dalla Rai? Si sussurra che non è escluso un suo trasloco sul Nove.

Bebè in arrivo per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, coppia che ha raggiunto un po’ di popolarità grazie alla partecipazione a Temptation Island. Lei poi è stata anche arruolata al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi i due piccioncini hanno rivelato che stanno aspettando la cicogna. Auguri!

Fabrizio Corona e Morgan in difesa di Barbara d’Urso. Il cantante e l’ex re dei paparazzi hanno entrambi sostenuto che Mediaset sia stata “spietata” nei confronti dell’ex Lady Cologno.

La querelle tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro è andata via via ad ingrossarsi fino a sfociare in una vera e propria faida combattuta con botta e risposta velenosi a distanza. Naturalmente il tutto via social, sulla piazza pubblica. Fiorello come al solito fulminante: “Ma perché non vi chiamate?”. Bella domanda…

Can Yaman “stregato non da me ma Viola come il mare”. L’attore, leggendo un titolo di Vanity Fair con il virgolettato di Francesca Chillemi, ha reagito in modo ‘loco’, cioè del tutto inaspettato. “Non sono stato stregato da nessuna delle due, forse il contrario”, ha tuonato su Instagram il divo turco. Tutto bene?

Fedez pizzicato a fare il farfallone a una festa a Milano. Il rapper è stato beccato a flirtare con quella che pare essere Ludovica Di Gresy, ragazza dell’alta borghesia meneghina. Chiara Ferragni, probabilmente raggiunta dalla notizia, di tutta risposta ha postato una foto di due anziani che si tengono per mano. “Life goals”, ha scritto, ossia “Obbiettivi di vita”. Quelli che non può più raggiungere con l’ex marito. Amen!