Corona e Morgan: “Barbara d’Urso ha una ‘malattia’, Mediaset spietata”

Morgan e Fabrizio Corona in difesa di Barbara d’Urso. Il cantante e l’ex re dei paparazzi sono intervenuti in qualità di ospiti a Denaropoli e si sono pronunciati sulla cacciata da Mediaset della conduttrice campana. Entrambi l’hanno conosciuta e sono stati ospiti delle sue trasmissioni, svelando anche la tempra mostrata negli anni dalla presentatrice campana nel dietro le quinte dei set televisivi.

Corona ha tessuto le lodi di Carmelita, sottolineando che, piaccia o meno, ha fatto un pezzo di storia della tv italiana e che non meritava un epilogo come quello che è andato in scena, vale a dire l’allontanamento da Cologno Monzese senza nemmeno aver avuto la possibilità di salutare il pubblico che per anni le è stato fedele. Così l’ex re dei paparazzi:

“Io e lei abbiamo una lunga storia di anni di cose da raccontare. La realtà è che bisogna darle merito che ha fatto una grandissima parte di storia della televisione e di Mediaset. Poi uno può giudicarla per come l’ha fatta, come si è comportata, ma ha fatto tanto. E mi sbilancio e dico che non si meritava quello che le è successo. Come mai non l’hanno rinnovata? Andava bene per i vecchi sistemi e non per i nuovi.

Corona è arrivato a dire che il comportamento dei vertici di Cologno Monzese è stato spietato, ricordando che il ‘soldato’ d’Urso, anche in piena pandemia, non si è mai tirato indietro, continuando ad andare in onda quotidianamente:

“Però tu non puoi fare così con una donna a cui hai dato tutti i reality, il primo prime time giornalistico all’americana, che ha in ventato un format giornalistico per il mattino, per il pomeriggio. Ecco, non si può non darle nemmeno la possibilità di salutare i suoi telespettatori. Le hanno fatto una cosa spietata e non se lo meritava. Lei durante il Covid faceva tutti i giorni Pomeriggio 5, poi Live Non è la d’Urso e la domenica faceva Domenica Live. Questa donna lavorava sette giorni su sette, tutto l’anno, questo va riconosciuto”.

Dopo le parole di Corona si è espresso Morgan che ha fatto eco all’ex re dei paparazzi. Anche per il musicista, Barbara d’Urso è stata vittima di una ingiustizia professionale. Inoltre il cantante ha parlato, sempre riferendosi a Carmelita, di una donna che ha la “malattia” del lavoro al pari di Maria De Filippi e Simona Ventura. In aggiunta, ha sottolineato come non sia, a sua detta, una persona negativa:

“Ma perché le hanno fatto questo? Come mai buttata fuori così? Secondo me è stato ingiusto quello che le hanno fatto. E in più io e Fabrizio l’abbiamo con conosciuta e possiamo tranquillamente dire che non è affatto una persona negativa lei. Io e Fabrizio abbiamo le nostre malattie, lei ha la sua, nel suo caso è la malattia per il lavoro. L’hanno colpita su quello e per me è stata una roba spietata. Poi immagino che non rimarrà a piedi, ma qui non è una questione economica, ma di immagine e di tante altre cose. Lei non lavorava per soldi, ma soprattutto per realizzazione personale, come lei vale anche per Simona Ventura e Maria De Filippi“.

Barbara d’Urso è in trattativa per sbarcare sul Nove

Dopo un anno di stop, Barbara d’Urso sta apparecchiando il grande ritorno in tv. Nelle scorse ore alcune fonti hanno confermato che è in corso una trattativa tra il suo agente Lucio Presta e Discovery per portare la conduttrice sul Nove. Andrebbe a fare compagnia a Fabio Fazio, Amadeus e Maurizio Crozza. Si mormora che gli americani le vogliano affidare una trasmissione pomeridiana. Dunque, se l’operazione dovesse andare in porto, la d’Urso tornerebbe nel suo habitat naturale, andandosi a scontrare con Pomeriggio Cinque e La vita in diretta. Fuochi d’artificio in arrivo…