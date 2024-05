Barbara d’Urso, ritorno in tv: dove si piazzerà e a che ora (‘vendetta’)

Barbara d’Urso sta apparecchiando il suo ritorno in tv. Pochi giorni fa, attraverso il suo profilo X, il vecchio Twitter, ha postato un suo scatto titolandolo “Caffeuccio” e impreziosendolo con i simboli della clessidra. Tradotto: mancherebbe poco all’annuncio ufficiale relativo alla notizia del suo rientro sul piccolo schermo che conta. Dagospia, nelle scorse ore, ha reso noto cosa starebbe accadendo nel dietro le quinte del tele mercato, spiegando che si sta lavorando per portare la conduttrice campana al Nove. Dunque, Discovery, dopo il colpaccio Amadeus, sarebbe pronta ad ingaggiare anche ‘Barbarella’ che dovrebbe andare a presidiare la fascia che per anni l’ha vista protagonista, quella pomeridiana.

In particolare, Dagospia ha fatto sapere che “Pier Silvio l’ha cacciata e ha fatto sbarrare le porte della Rai”. Spazi nella tv generalista per la d’Urso ne rimangono quindi pochi . Uno è appunto quello del pomeriggio del Nove. E la trattativa con Discovery sarebbe proprio incentrata per farla sbarcare in quelle fasce. Si ritroverebbe a competere con la sua ex creatura, Pomeriggio Cinque, e con il programma ‘rivale’ di anni, La vita in diretta.

Ci sarebbe anche profumo di ‘vendetta’. Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino è stato un fiasco (pare infatti che già dalla prossima stagione alla Merlino sarà tolto il talk per fare spazio a Simona Branchetti). ‘Barbarella’ andrebbe a battagliare dunque con una trasmissione che non è per nulla in salute sul fronte ascolti. Va meglio a La vita in diretta di Alberto Matano che, comunque, non è irresistibile. Insomma, sulla carta avrebbe parecchie chance di dare filo da torcere a entrambi i programmi della concorrenza.

L’arruolamento di Carmelita, che in questo momento ha poco mercato per via della cacciata da Mediaset e delle porte chiuse in Rai, per Discovery sarebbe anche un affare a livello economico, “perché – ha riferito sempre Dagospia – costa poco (sono lontanissime le cifre dell’era di Silvio Berlusconi) e andrebbe a presidiare una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie come è quella del pomeriggio”.

Dunque, si profila uno scenario favorevolissimo per Discovery che, laddove dovesse chiudere la trattativa, si ritroverebbe nella sua scuderia – senza compiere follie dal punto di vista economico – un altro nome big che avrebbe le carte in regola per dirottare, al pari di Fazio, una buona fetta di pubblico sul Nove.