Barbara d’Urso annuncia il ritorno in tv: tutti i dettagli, fan in delirio

Barbara d’Urso annuncia il suo ritorno in tv. Questo almeno è ciò che pare trapelare in modo evidente dal post che la conduttrice campana ha pubblicato su X, il fu Twitter, lungo la mattinata di lunedì 29 aprile. In particolare, l’ex volto Mediaset ha fatto campeggiare sul proprio profilo social una fotografia di lei mentre beve il ‘caffeuccio’ (celebre espressione che usava a Pomeriggio Cinque per invitare il suo pubblico a seguirla durante il day time). Lo scatto è stato impreziosito da una scritta a caratteri cubitali ancor più eloquente: “Coming Soon”. Tradotto: “Prossimamente”. Per chi non lo sapesse, trattasi di una tipica locuzione utilizzata per annunciare importanti novità in arrivo i cui dettagli verranno svelati nel breve periodo. Inoltre ‘Barbarella’, nel divulgare il post, ha piazzato a commento tre emoj con il simbolo della clessidra, intendendo che il tempo della ‘purga’ televisiva sta volgendo al termine.

Naturalmente l’annuncio ha innescato una miriade di reazioni. Tantissimi gli affezionati alla conduttrice partenopea che hanno commentato a caldo dicendo di non vedere l’ora di scoprire quale progetto sposerà. Tra cotanto delirio tripudiante è anche spuntato qualche utente che mal sopporta ‘Barbarella’. C’è infatti chi ha voluto rimarcare che, non appena si saprà il canale che ospiterà il suo ritorno sul piccolo schermo, si armerà di telecomando per evitare di guardarla. Al di là di simpatie e gusti delle singole persone, resta da capire con chi collaborerà la d’Urso.

Ritorno in tv di Barbara d’Urso, dove la vedremo?

Le opzioni sul tavolo non sono molte. Un suo ritorno a Mediaset, visto come è terminato il rapporto lavorativo con il Biscione, è assolutamente da escludere. La Rai, in tempi non sospetti, ha fatto trapelare di non avere avviato alcuna trattativa con l’ex ‘Lady Cologno’. Una sottolineatura arrivata dopo che una serie di indiscrezioni avevano parlato di un possibile approdo della conduttrice nella tv di Stato.

Chi invece di recente non ha escluso la possibilità di ingaggiarla è stato Discovery. E infatti l’ipotesi più plausibile è che ‘Barbarella’ possa cominciare un nuovo progetto sul Nove, andando a fare compagnia a Fabio Fazio, Maurizio Crozza e la new entry Amadeus.