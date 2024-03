Barbara d’Urso e Giletti, la Rai rompe il silenzio: “Fake news”

Sono molte le indiscrezioni circolate in questi giorni riguardo il futuro della Rai, tra nuove trasmissione e acquisti inediti. Dopo l’intervista di domenica, 3 marzo, di Barbara d’Urso a Domenica In, si è diffusa la voce di un ritorno della conduttrice nell’azienda. Secondo quanto rivelato da TvBlog, la d’Urso potrebbe approdare in Rai il sabato pomeriggio, sfidando Silvia Toffanin con una sorta di remake di “Carramba che sorpresa“, lo show di successo condotto per anni dall’immortale Raffaella Carrà. Tuttavia, la notizia è stata poi smentita da Dagospia, secondo il quale al momento tutte le porte della tv sarebbero sbarrate per Barbara.

Ma, questo non è il solo rumor riguardante la Rai diffuso recentemente. A proposito di Domenica In, si è anche detto che Mara Venier potrebbe presto lasciare il suo storico talk. Al suo posto, pare che potrebbe subentrare Massimo Giletti, il quale è tornato recentemente nell’azienda dopo anni di assenza. Pochi giorni fa, ha condotto l’evento “La Tv fa 70” per festeggiare i 70 anni della Rai e, inoltre, ha dichiarato che ci saranno ancora diverse occasioni in cui potremo rivederlo sul piccolo schermo.

In attesa di un progetto definitivo, c’è chi pensa che Giletti potrebbe prendere in mano la domenica pomeriggio di Rai 1, sostituendo quindi la “signora della domenica”, Mara Venier. Ma, quanto c’è di vero in queste notizie? A quanto pare, ben poco. A causa dell’insistenza di tali voci, la Rai ha deciso di fare finalmente chiarezza rilasciando una nota ufficiale. L’Ufficio Stampa Rai ha escluso categoricamente sia la possibilità di vedere Barbara d’Urso nel nuovo “Carramba che sorpresa” sia l’addio della Venier a Domenica In. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale:

Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai. Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua Domenica In.

Dunque, si sarebbe trattato semplicemente di enormi fake news: Mara Venier non andrà da nessuna parte e Barbara d’Urso non avrà nessun programma in Rai. Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice sembra non riuscire a trovare ancora il suo collocamento in televisione. Nonostante la grande quantità di fan che chiedono a gran voce il suo ritorno, a distanza di un anno, non c’è ancora traccia di un nuovo progetto per lei. Per quanto riguarda Massimo Giletti, invece, bisogna attendere per capire esattamente dove lo potremo vedere prossimamente nel palinsesto Rai.