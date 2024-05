Carlotta Dell’Isola e Nello presto genitori: il romantico annuncio

La coppia, formata da Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, diventata famosa grazie a Temptation Island, dopo le nozze che ci sono state a maggio 2022, ha sempre espresso il desiderio di avere un figlio. Poco fa l’annuncio: presto saranno in tre.

Attraverso un video molto tenero e romantico, la coppia ha dato la notizia. In un reel pubblicato su Instagram sono al mare, al tramonto con in sottofondo la canzone Fix You dei Coldplay, pian piano viene mostrato il pancino di Carlotta. Poi appare una torta per il gender reveal.

Non è stato ancora svelato il sesso, ma nel video la mano della ragazza si sofferma sulla scritta ‘boy‘, quindi più di qualcuno ha ipotizzato che potrebbe aspettare un maschio.

Subito sono arrivati gli auguri da parte dei conoscenti, dei fan e anche da qualche ex compagno di reality, come Sonia Lorenzini. La coppia ha scritto: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieni stretto il tuo. Presto in tre“.

Carlotta e Nello, da Temptation Island alla proposta al GF e il matrimonio

La coppia si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island nel 2020. Hanno vissuto il percorso tra alti e bassi, tanto che in molti hanno pensato che non sarebbero durati a lungo. Nonostante tutto sono usciti insieme dal programma e la relazione fino ad oggi si può dire che è durata.

Poco dopo lei è entrata all’interno della Casa del GF Vip 5. Qui ha espresso più volte l’amore per il suo Nello e un giorno, inaspettatamente, lui le ha fatto in diretta la proposta di matrimonio.

Il 28 maggio 2022, dopo vari rinvii e tanti preparativi sono arrivate le nozze che hanno fatto molto parlare tra grandi invitati e grandi assenti. Poi però la coppia ha iniziato ad affrontare un momento molto difficile. Una crisi di cui non ne hanno parlato molto, ma che i loro follower hanno subito captato.

Il desiderio di volere un bambino lo hanno sempre avuto entrambi, oggi, dopo che il periodo no è stato superato, la coppia è pronta a condividere questa gioia. Presto saranno in tre.