Carlotta Dell’Isola-Nello, nozze amare: “È crisi, dobbiamo staccarci”

Brutta crisi per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. A parlare ci pensa lei, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, che aveva così tanto desiderato questo matrimonio. Ora che finalmente ha coronato il suo sogno, palesato più volte durante la loro prima esperienza televisiva a Temptation Island, è arrivato un periodo abbastanza complicato da gestire. Attraverso un’intervista per il profilo Instagram ThePipolGossip, Carlotta ammette che tra lei e Nello le cose non stanno andando come dovrebbero, anzi. Lei è anche pronta a mettere le distanze per qualche tempo.

Se fino a ieri Dell’Isola rassicurava i fan, oggi fa tutt’altro. Infatti, nella giornata di ieri aveva rivelato al pubblico il motivo per cui non appariva più insieme a Nello sui social. In particolare, Sorrentino le avrebbe chiesto di non mostrare pubblicamente ciò che lo riguarda, per via del suo lavoro. Inoltre, aveva parlato di complicazioni in queste prime settimane da marito e moglie, ma allo stesso tempo rassicurava i fan. Ora ribadisce che entrambi hanno presto il matrimonio “sotto gamba”.

Carlotta e Nello credevano che, diventando coniugi, si sarebbero avvicinati di più, però sembra sia accaduto il contrario. “Invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”. Continua spiegando che, sebbene stiano insieme da dieci anni, si sono ritrovati a unire abitudini diverse. Non mancano “molti litigi e contrasti ripetuti”. Non vuole essere ipocrita: tra loro ci sono tante difficoltà.

“Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo. Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase “oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore”

Carlotta Dell’Isola, che ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio da Nello al GF Vip, è convinta che la distanza riuscirà a riavvicinarli. “Proveremo a farlo”, assicura l’ex gieffina in questa sua intervista. Dunque, sembra proprio che poco dopo il matrimonio Carlotta e Nello si prenderanno del tempo per riflettere, ognuno per conto suo.

Eppure dovrebbero godersi questi primi tempi insieme. Intanto, la Dell’Isola non perde tempo e rivela cosa ha intenzione di fare in futuro. Il suo scopo è quello di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo, tanto che sta studiando attualmente “canto, recitazione e ballo”.

Confessa che si sta impegnando molto per raggiungere il suo obbiettivo. Non solo, sfrutta questo momento per proporsi come concorrente della nuova edizione de La Talpa, prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi.

Siccome è presente la celebre conduttrice, Carlotta si sentirebbe a suo agio. “E poi sono wild, sarei perfetta. E chissà, magari con la scusa che starò lontana da Nello torneremo poi ad amarci e a comprenderci più di sempre”, conclude la Dell’Isola.