GF Vip, Carlotta: Nello fa la proposta di matrimonio, la Marcuzzi commenta

La Dell’Isola riceve finalmente la sorpresa che sognava da tantissimo tempo e Alessia non può non commentare la scena

Nello Sorrentino al GF Vip 5 ha finalmente fatto la proposta di matrimonio a Carlotta Dell’Isola. Una sorpresa inaspettata per la gieffina, che più volte ha fatto notare che il fidanzato non è un tipo romantico. Eppure ha deciso di fare questo grande passo nella Casa più spiata d’Italia. Inizialmente Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune clip dell’esperienza che la coppia ha affrontato a Temptation Island, condotto da Alessia Marcuzzi. Carlotta ha rivissuto quei momenti che l’hanno portata a conquistare il cuore del pubblico di Canale 5. Dopo una serie di immagini riguardanti la loro storia d’amore, il conduttore ha invitato la concorrente a uscire dalla porta rossa. Fuori dalle mura della Casa, Carlotta si è trovata di fronte a palloncini a forma di cuore e a un mazzo di fiori.

Ed ecco che è spuntato Nello, il quale è apparso abbastanza emozionato. Ha ammesso che aveva scritto una lettera, ma ha preferito comunque improvvisare.

“Sei bellissima, sai quanto ti amo. Sei stupenda, sai quanto ti stimo. Sono emozionato.. Davanti a tutti e davanti anche ad Alfonso, ti dico se mi vuoi sposare”.

Sorrentino sembrava non riuscire a trovare le parole giuste ed è uscito inevitabilmente fuori il suo lato più divertente. Con un piccolo battibecco, Carlotta ha mostrato il carattere che ha conquistato il pubblico mesi fa. Per quanto riguarda la proposta, ovviamente la Dell’Isola ha risposto con un bel sì. La gieffina attendeva questo momento da tantissimo tempo, tanto che ha rivelato che ha già pensato a tutto per il matrimonio. Nel frattempo, Nello le ha assicurato che ha già trovato casa e le ha chiesto di stare tranquilla. Carlotta ha voluto sapere cosa sta combinando fuori e, in questo caso, è intervenuto Signorini in sua difesa.

Il conduttore, infatti, ha precisato che Nello si sta comportando bene. Detto ciò, Sorrentino ha voluto far sapere alla sua Carlotta che le rifarà la proposta di matrimonio come lei l’ha sempre sognata: “Essendo che voglio mettermi in ginocchio, te la rifarò”. Lo stesso Nello ha raccontato nelle sue ultime interviste come ha intenzione di sorprendere la sua amata quando uscirà dalla Casa. Ovviamente non è mancato l’anello, che la Dell’Isola ha trovato vicino al mazzo di fiori.

Quando ha raggiunto i suoi coinquilini, la gieffina è apparsa davvero entusiasta e ha mostrato a tutti l’anello che da tempo desiderava ricevere dal fidanzato. A festeggiare la proposta ci ha pensato anche Alessia Marcuzzi da casa. Su Twitter, la conduttrice ha condiviso tutta la sua felicità per la coppia. Carlotta ha concluso poi la sua esperienza nel reality show, in quanto ha perso al televoto di questa settimana.