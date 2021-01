GF Vip Carlotta, parla Nello: “È dura” e sulla proposta di matrimonio…

Sorrentino si svela in una nuova intervista, svelando come sta affrontando l’assenza della sua amata, attualmente concorrente del reality condotto da Signorini; non solo, il 32enne conferma le sue intenzioni su un futuro insieme alla Dell’Isola

Dopo Temptation Island, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono ritrovati nuovamente separati. Questa volta, a finire sotto i riflettori è stata solo lei, che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 5. La Casa più spiata d’Italia l’ha accolta benissimo e, ovviamente, Sorrentino sente sempre di più la sua mancanza. Ma ecco che, come aveva già annunciato, Nello farà la sua proposta di matrimonio a Carlotta molto presto! A parlarne è lui stesso, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Il 32enne ribadisce che si fida ciecamente della sua fidanzata, per cui farà sempre il tifo. Al momento, si sente sereno. Sa che la loro storia d’amore si è rafforzata e che sono più solidi di prima.

L’esperienza che la Dell’Isola sta affrontando nel reality show condotto da Alfonso Signorini rappresenta una nuova sfida per questa coppia, che è entrata nel cuore del pubblico. Al 32enne è chiaramente dispiaciuto non poter trascorrere le festività insieme a Carlotta. “Ma ormai tutto è passato” dichiara lui stesso. Sebbene solitamente sia una persona “fumantina”, la Dell’Isola come gieffina è apparsa abbastanza calma. Sicuramente nel reality delle tentazioni ha vissuto un percorso diverso e “inevitabilmente si creava dei nervosismi”.

A detta di Nello, nella Casa starebbe tirando fuori “il suo lato più pacifico”. Ogni giorno, sebbene prima non convivessero, Sorrentino non può non sentire la sua mancanza: “Ora comincia a essere davvero difficile. […] Dopo più di un mese è dura”. Nel frattempo, ammette che lui fuori si sta comportando “benissimo”, vivendo di lavoro e casa. Ma pare che la proposta di matrimonio non avverrà all’interno del programma, come i fan stanno sperando. Infatti, lui stesso precisa che “quando Carlotta tornerà a casa” ha intenzione di chiederle subito di sposarlo! In particolare, rivela di volerle fare una bella sorpresa e scende nei dettagli:

“Mi piacerebbe portarla fuori, nel Principato di Monaco, dove c’è un posto speciale in cui andiamo spesso e prepararle una sorpresa anche con qualcuno che canti. Sarà una cosa solo tra noi due. Voglio che sia la madre dei miei figli”.

Dunque, sembra proprio che il tutto avverrà a telecamere spente e non sotto i riflettori di Cinecittà. Molti fan stanno invogliando Nello a fare questo grande passo. Ma ciò accadrà solo quando Carlotta uscirà dal reality show. Dopo il matrimonio, a Sorrentino piacerebbe subito formare una famiglia con la Dell’Isola. Quest’ultima aveva già parlato della volontà di avere presto dei figli, poco prima della sua entrata nella Casa più spiata d’Italia. In attesa delle nozze, intanto, Nello vorrebbe andare a convivere.

Ai fan non resta ora che attendere per la tanto attesa proposta di matrimonio che Sorrentino farà alla sua Carlotta!