Temptation Island, Carlotta e Nello: quando si sposano, parla lei

Quando si sposano Carlotta e Nello? Dopo la proposta di matrimonio al Maurizio Costanzo Show, la coppia di Temptation Island sta iniziando a progettare il grande giorno. Costanzo li ha voluti nel suo programma, ma la prima a credere in questa coppia e nell’autenticità di Carlotta e Nello è stata Maria De Filippi. E proprio sul palcoscenico del Costanzo Show è arrivata la proposta di matrimonio, in modo decisamente particolare. Nello si è inginocchiato davanti a Carlotta e le ha chiesto di sposarlo con un anello prestato da Giuseppe Cruciani, anche lui ospite in puntata.

Dopo questo momento, Nuovo Tv ha intervistato la coppia per sapere come sta procedendo il rapporto. Sono entrambi felicissimi dell’esperienza fatta a Temptation Island, grazie alla quale hanno ritrovato stabilità e serenità. Dopo sei anni insieme, Carlotta ha manifestato il desiderio di mettere su famiglia ma Nello ha preferito temporeggiare. Lei è stata la prima a parlare di matrimonio e figli e ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Nello fosse pronto o meno. Lui nel programma ha capito di non voler perdere Carlotta e quindi adesso stanno iniziando a progettare la loro vita insieme.

Carlotta ha apprezzato molto il gesto di Nello al Maurizio Costanzo Show, ma la considera una prova generale. Si aspetta adesso una proposta diversa, più sentita e con un anello vero. Nello le ha promesso che lo farà, pare che abbia anche già preparato il discorso. Per quanto riguarda il matrimonio, da Costanzo si è parlato del mese di settembre ma i due preferiscono aspettare che passi la pandemia. Il periodo per sposarsi insomma non è dei migliori e lei sogna una cerimonia in grande.

Nello e Carlotta si sposeranno quando potranno farlo liberamente e come hanno sempre desiderato. Sarà un matrimonio in grande, lei ha parlato di circa trecento invitati. Insomma, nulla di realizzabile con il Covid in circolazione! Ma i fan possono stare tranquilli, perché appena ci sarà la data del matrimonio lo scopriranno:

“Non appena fisseremo la data metterò i manifesti davanti al Colosseo per condividere con tutti la nostra gioia. Vorrei un figlio subito dopo il matrimonio”.

Insomma, la famiglia Sorrentino si allargherà ben presto. La coppia ha già le idee chiare e non rinunceranno a diventare genitori nei primi mesi di matrimonio. Non resta che attendere che passi l’emergenza sanitaria e poi le nozze si faranno. Nello e Carlotta sfrutteranno questi mesi per progettare nei minimi dettagli il loro grande giorno.