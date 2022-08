Carlotta Dell’Isola, come va il matrimonio con Nello. Dov’è finito lui

La ex concorrente di Temptation Island e il suo attuale marito stanno passando questi primi mesi dopo le nozze in modo sereno. C’è un “ma”: ecco cosa ha rivelato lei

Carlotta Dell’Isola ha messo mano nelle scorse ore alle sue Instagram Stories per parlare un po’ con i suoi follower di un argomento che, a quanto pare, è il principale interesse di tutti i suoi seguaci. Sono infatti in molti ad essersi chiesti che fine avesse fatto il suo attuale marito, Nello Sorrentino, che di recente si è letteralmente volatilizzato dai suoi social.

Di norma, infatti, si è portati a pensare che una coppia particolarmente in vista del mondo dello spettacolo debba per forza pubblicare ogni giorno foto e Stories su Instagram. Qualcosa di molto simile, per esempio, è successo con i Prelemi, quando Giulia Salemi è sparita dal profilo di Pierpaolo Pretelli e viceversa, scatenando dubbi su una possiible rottura.

Eppure, nonostante l’assenza di Nello che a tanti è sembrata sospetta, le cose starebbero andando a gonfie vele: Carlotta Dell’Isola ha infatti tenuto a rassicurare i fan della coppia nota al pubblico da casa per la partecipazione alla nona edizione di Temptation Island.

Rispondendo dunque alla fatidica domanda su che fine avesse fatto il suo Nello, Carlotta Dell’Isola ha risposto:

“Ragazzi mi chiedete spesso Ma Nello che fine ha fatto? Tutto a posto? Si ragazzi va tutto benissimo, ma è solo che Nello fa un’altra tipologia di lavoro, non è una persona particolarmente social e non ama mettere in piazza le sue cose. Quindi mi ha chiesto gentilmente di non far più vedere ciò che lo riguarda, quindi io non posso fare altro che assecondarlo in quella che è la sua volontà. Ecco perché non si vede più Nello”

A questo punto, la Dell’Isola ha anche avuto la possibilità di raccontare come sta procedendo il suo matrimonio. Per il momento, in generale, tutto bene, anche se l’influencer ha tenuto a specificare un dettaglio in modo particolare. A quanto pare, infatti, Carlotta Dell’Isola aveva in qualche modo sottovalutato alcuni aspetti della vita di coppia da sposata. Ecco cosa ha rivelato in proposito:

“Diciamo che io l’avevo presa un po’ sottogamba tutta questa situazione del matrimonio. Ho un problema, idealizzo un po’ il tutto. Sono convinta sempre che sia tutto rose e fiori. La vita matrimoniale è bella, molto, in quanto l’amore c’è. Però è impegnativa. Questo è un periodo in cui io e Nello dobbiamo costruire. Bisogna stringere i denti e work work work!”

Il matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: tutti i dettagli

Le nozze fra i due sono state uno degli eventi di gossip più chiacchierati dell’anno. Fra gli invitati, per esempio, spiccavano i nomi di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ma anche Alfonso Signorini e tutto il cast del GF Vip.

Il matrimonio, tenutosi lo scorso maggio, era stato funestato da un pessimo meteo e si era svolto nella splendida cornice del lago di Bracciano. Per l’occasione la Dell’Isola aveva scelto due damigelle d’onore come Sonia Lorenzini e Dayane Mello, mentre a dare buca era stata Rosalinda Cannavò, che aveva in quei giorni degli importanti impegni di lavoro.