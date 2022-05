GF Vip, nozze bagnate per Carlotta Dell’Isola: invitati, esclusi, lacrime, foto

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati. Sabato 28 maggio 2022, nella fantastica location offerta dal Castello di Bracciano, hanno festeggiato il grande passo. Che si aspettava una parata di ex concorrenti del Grande Fratello Vip è rimasto a bocca asciutta. Di ex gieffini se ne sono visti pochissimi. Motivo? Carlotta, che ha preso parte alla quinta edizione del reality show più spiato d’Italia, in una recente intervista ha spiegato di aver invitato soltanto coloro con cui ha stretto un FORTE legame, aggiungendo che non ha mai nutrito il desiderio di fare diventare il suo matrimonio un evento glamour. Altrimenti detto, la giovane non ha piazzato inviti a casaccio per dare maggiore risalto mediatico alla festa. Quindi? Chi c’era?

A Bracciano sono sbarcati Giacomo Urtis, che si è presentato al matrimonio con una camicia tanto trasparente quanto ardita, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. Quest’ultime due hanno ricoperto il ruolo di damigelle, sfoderando un lungo abito rosa. L’ex tronista ha raccontato di essersi emozionata parecchio durante la cerimonia e di non essere riuscita a trattenere le lacrime.

Non si è visto alcun altro vip. Avrebbe dovuto esserci anche Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco, che però, per impegni personali, non è riuscita a presenziare. Non ha però mancato di far pervenire alla coppia di sposi i suoi auguri:

Presenti anche Davide Varriale e Serena Spena: la coppia ha conosciuto Nello e Carlotta a Temptation Island. Da allora è cominciata un’amicizia che dura ancora oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @serenaspena1995

Sposa bagnata, sposa fortunata…

Proprio nel momento clou della cerimonia, che si è svolta all’aperto, ha iniziato a piovere. Così gli invitati si sono visti costretti ad aprire gli ombrelli per ripararsi. Ma se il detto “sposa bagnata, sposa fortunata” conserva un briciolo di verità, l’acquazzone non può che essere letto come un segnale di buon auspicio per il matrimonio di Carlotta e Nello che, per l’evento, hanno optato per degli abiti “classici”: lei ha sfoggiato un vestito bianco con velo mentre lui ha optato per un completo scuro, con cravatta.