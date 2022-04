Carlotta Dell’Isola sposa Nello, invitati dal GF Vip: “Non tutti, ecco perché”

La coppia di Temptation Island è vicinissima al matrimonio, che verrà svolto in un luogo ‘maledetto’ per i Vip

Carlotta Dell’Isola è pronta a sposare il suo Nello Sorrentino. Dopo la partecipazione a Temptation Island, la coppia è entrata nel cuore di moltissimi telespettatori. Proprio per questo, Alfonso Signorini ha fatto sì che entrasse nel cast del Grande Fratello Vip 5. Qui non è riuscita a rivestire un ruolo da protagonista, ma per lei è comunque arrivata la fatidica proposta di matrimonio, quella che aspettava da tanto tempo. Ora mancano poche settimane alle nozze e Carlotta si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine.

Alla rivista dedicata al programma di Maria De Filippi, svela che il vero matrimonio non sarà quello che tutti si aspettano. Infatti, pochi giorni prima celebreranno le nozze religiose nella piccola chiesa di Nettuno con il prete che li ha visti crescere. Qui saranno presenti solo la coppia e i testimoni. La cerimonia al Castello di Bracciano, invece, non sarà religiosa. Intanto, i preparativi procedono ma, come accade spesso, sono abbastanza stressanti. Di mezzo c’è anche la ristrutturazione di casa e “i lavori sono ancora in alto mare”, sebbene Nello sia un costruttore. L’ansia si sta decisamente facendo sentire.

“Altroché! E poi ho anche scoperto che ci sposiamo in un luogo ‘maledetto’ per le coppie VIP: la cerimonia si terrà in un castello a Bracciano, dove si sono sposate molte coppie di Hollywood che, purtroppo, hanno divorziato. Meno male che non sono una VIP!”

Carlotta Dell’Isola del suo matrimonio anticipa che sarà “assolutamente classico”. Non le interessa ciò che va di moda, ma tutto quello che finora ha sempre sognato: un abito da sposa che la fa apparire come una principessa e la marcia nuziale. Ovviamente, immagina un matrimonio che sia anche divertente: “Voglio fiumi di alcol, musica, bombe calde a mezzanotte”.

“Nello non si smentisce mai”, risponde Carlotta quando le viene chiesto se stia ricevendo aiuto per i preparativi. Basti pensare che fino a qualche giorno fa, Sorrentino “non sapeva nemmeno che aspetto avessero le partecipazioni!”. Arrivando al punto degli invitati al suo matrimonio con Nello, la Dell’Isola precisa che non ci saranno tutti gli ex gieffini con cui ha condiviso l’esperienza nella Casa di Cinecittà.

Lei stessa annuncia che del GF Vip saranno presenti Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. Le ultime due, insieme alle sue storiche amiche, saranno le sue damigelle. Ci sarà parte della redazione di Uomini e Donne e una coppia di Temptation Island, ovvero Serena e Davide. Nessun altro volto noto prenderà parte alle sue nozze e lei stessa spiega perché.

“Non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze. Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore”

Non ci saranno, dunque, sicuramente Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e via dicendo. Carlotta ci tiene ad avere al suo fianco solo le persone che realmente la fanno stare bene, con cui ha un rapporto stabile. Per quanto riguarda la luna di miele, anche qui Nello ha combinato una delle sue. Avevano organizzato tutto per partire dopo la cerimonia, ma lui solo dopo si è reso conto di avere degli impegni lavorativi. Pertanto, hanno dovuto spostare tutto e cambiare meta.

“Dovevamo andare ai Caraibi, ma le nuove date di viaggio coincidono con la stagione delle piogge. Faremo quindi un lungo giro in macchina lungo la East Coast americana, nel tratto da San Francisco a Las Vegas. Da là andremo in Messico”

Di recente, Carlotta Dell’Isola ha conseguito una Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione dell’adulto e della formazione continua e ora sta frequentando un’Accademia di portamento. È entrata nel mondo dello spettacolo per gioco e ha capito che le piace davvero. Sta studiando per farsi trovare pronta quando arriverà il suo momento: “Non voglio rimanere ‘quella dei reality’ a vita”.

Il suo sogno è quello di condurre un programma. Carlotta e Nello si sposeranno ma per il momento non hanno intenzione di mettere su famiglia. Lei stessa spiega: “Al momento no: i bambini sono meravigliosi ma l’idea di farli mi terrorizza, mi sento ancora tanto figlia”.