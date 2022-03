Temptation Island: Carlotta Dell’Isola si è laureata, Dayane presente

Carlotta Dell’Isola, concorrente del Grande Fratello Vip 5 è diventata dottoressa magistrale! La 29enne, nella giornata di ieri 18 marzo 2022, ha finalmente raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua vita: la laurea. Al suo fianco, nel corso dei sontuosi festeggiamenti per l’occasione, è stata presente anche Dayane Mello, altra ex gieffina conosciuta proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ecco in cosa si è laureata Carlotta e come ha trascorso il grande giorno.

Ieri, 18 marzo 2022, Carlotta Dell’Isola ha annunciato su Instagram di aver “coronato il suo sogno più grande”. La 29enne originaria di Anzio, che ha partecipato col fidanzato Nello Sorrentino alla nona edizione di Temptation Island nel 2020, si è laureata presso l’Università di Roma Tre in Scienze pedagogiche e Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua con una tesi sulle fake news. Carlotta, raggiante, ha pubblicato varie immagini dell’evento, dai classici scatti in tailleur con la corona d’alloro sul capo ai video della festa.

Insieme a lei, ovviamente, c’è stato il fidanzato Nello, visibilmente orgoglioso della sua Carlotta. La 29enne ha portato i suoi più di 400 mila followers con sé nel corso della giornata. La neo dottoressa ha spiegato, durante il pranzo ad un fast food, di sentirsi finalmente libera da un peso e di aver finalmente scaricato tutta la tensione che aveva addosso, ringraziando i fan per il supporto. Molti vip si sono congratulati con la neo dottoressa, tra cui Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta.

Tra le persone care a Carlotta accorse al suo fianco in questo grande giorno c’è stata Dayane Mello. La modella brasiliana ha pubblicato una foto della 29enne con i fiori in mano scrivendo di essere “orgogliosa” di lei. La giornata di Carlotta si è conclusa con una grande festa in una sala addobbata a tema tra palloncini e fiori rossi, dolcetti personalizzati e addirittura fuochi d’artificio in suo onore.

Il prossimo passo, per Carlotta, sarà probabilmente il tanto atteso e imminente matrimonio con il fidanzato Nello. Quest’ultimo le ha infatti fatto la proposta all’inizio del 2021. I due avrebbero dovuto dire “sì” lo scorso settembre 2021, ma poi l’evento è stato rimandato.