Carlotta Dell’Isola, matrimonio con Nello: i Vip invitati, da Maria ad Alfonso

L’ex gieffina si svela in una nuova intervista e non può non parlare delle sue imminenti nozze con Sorrentino; inoltre, si ritrova di nuovo a trattare il tema legato alle critiche e agli insulti sui social

Carlotta Dell’Isola al GF Vip 5 ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio da parte di Nello Sorrentino. Sono fidanzati da circa sei anni e la scorsa estate hanno preso parte alla nona edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi. I due hanno messo alla prova il loro amore, uscendo dal reality delle tentazioni con la voglia di compiere il grande passo. Carlotta ha sempre dimostrato il suo forte desiderio di sposare Nello. Ed ecco che proprio la sera in cui ha concluso la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, è arrivata la timida ma emozionante proposta di Sorrentino. Un momento speciale per la Dell’Isola, che però dice ‘no’ alla convivenza. Come ha fatto sapere durante la proposta, Nello ha già trovato un appartamento per andare a vivere insieme.

Carlotta, di fronte alle telecamere, ha subito fatto notare il suo disappunto. Ora in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, l’ex gieffina ammette di essere contraria alla convivenza prima delle nozze. A detta sua, si conoscono già abbastanza bene e non hanno bisogno di mettersi alla prova andando a vivere insieme. Pertanto, attenderà il matrimonio prima di fare questo importante passo. Ma per quanto riguarda la data cosa si sa al momento? In questa nuova intervista, la Dell’Isola annuncia che hanno intenzione di sposarsi a settembre. La coppia di Temptation Island si farà aiutare da una wedding planner. In realtà, il sogno della Dell’Isola sarebbe quello di sposarsi a maggio.

“Settembre sarebbe un compromesso, prima che Nello cambi idea, ma qualora non fosse possibile rimanderemo direttamente a maggio dell’anno prossimo”

I fan più curiosi vorrebbero sapere chi tra i volti noti del mondo dello spettacolo sarà invitato al matrimonio di Carlotta e Nello. Innanzitutto, l’ex gieffina fa i nomi di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, da lei ritenuti i “fautori di questo matrimonio”. Ovviamente, non può mancare Alessia Marcuzzi “la madrina della rinascita” della loro storia d’amore. Infine, ora tra i suoi invitati compaiono anche Alfonso Signorini e tutto il cast del GF Vip, che è riuscito ad accoglierla a braccia aperte. Infatti, Carlotta è approdata nella Casa più spiata d’Italia quando il reality show era già iniziato da un pezzo.

Purtroppo, ancora una volta, si sente parlare di haters e di insulti sgradevoli sui social. Di recente la Dell’Isola ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto pesanti minacce di morte. E non solo: c’è anche chi le scrive offese come “obesa” e “cicciona”, solo perché ha preso qualche chilo nella Casa di Cinecittà. L’ex gieffina ammette che, di fronte a questi insulti, resta molto male. Ma durante la sua esperienza nel reality show condotto da Signorini, ha anche ricevuto critiche sui capelli per via delle extension. Lei stessa aveva già dato una spiegazione al riguardo e oggi svela di essere tornata dal suo parrucchiere di fiducia, che le ha risolto il problema.