Carlotta Dell’Isola, minacce di morte dopo la critica ad Andrea Zenga

Da poco Carlotta Dell’Isola ha terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 e si ritrova ad essere attaccata duramente sui social. Motivo? Un giudizio espresso su Andrea Zenga che sembra proprio non essere andato giù a molti utenti. L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, dove ha fatto un resoconto di tutta la vicenda. Tutto è cominciato quando l’ex protagonista di Temptation Island, su richiesta dei follower, ha dato la sua opinione su Zenga, dichiarando di essere rimasta delusa dal fatto che lui l’avesse votata per mandarla in nomination.

A detta di Carlotta, prima di nominarla, Andrea l’avrebbe abbracciata dicendole di volerle bene. Da quel momento, non c’è stata più tregua per lei. È stata attacca sui social, ma lei non si spiega il perché di tutto questo accanimento: “Me ne hanno dette di ogni. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male, se a votarti è una persona che consideri amici, e non un semplice collega”.

Carlotta si dice sconvolta per la reazione di molti utenti che l’hanno attaccata verbalmente, minacciandola addirittura di morire. L’ex gieffina ha anche paura di uscire da sola di casa per paura di trovarsi qualcuno di poco affidabile dietro l’angolo. Anche il fidanzato Nello ha letto i messaggi che le sono arrivati ed è rimasto senza parole.

La Dell’Isola, a questo punto, si è detta costretta a ricorrere alle vie legali: “Sono cose inaccettabili, vanno denunciate”.

Ha ricevute attacchi sui social anche per le sue extension. Critiche che l’hanno lasciata senza parole. Quelle extension lei le ha applicate per camuffare eventuali problemi di ricrescita. Sul web, invece, hanno addirittura insinuato che lei avesse perso i capelli per problemi legati all’anoressia: “Non sanno cosa inventarsi pur di screditare la gente…”.

Insomma, sembra proprio che tornare alla realtà per Carlotta non sia la cosa più facile del mondo. La ragazza, infatti, non immaginava potesse suscitare tutte queste polemiche. Intanto, la finale del Gf Vip si avvicina. Il 1° marzo potremo scoprire finalmente il vincitore dell’ultima edizione del reality di Canale 5.

Tra i favoriti sicuramente c’è Tommaso Zorzi, considerato da molti il probabile vincitore. In lizza anche Dayane Mello che di recente ha dovuto anche farei conti con la notizia della scomparsa di suo fratello Lucas. Non ci resta che attendere la finale per toglierci qualsiasi dubbio.