Grande Fratello Vip, Carlotta svela perché ha le extension visibili: la verità

Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip 5 è finita nel vortice delle critiche del Web a causa delle sue extension. Le ciocche di capelli aggiunte sono molto visibili, soprattutto quando la concorrente lega i capelli. Dovrebbe provare a nasconderle, direbbe qualcuno, ma spesso non è facile. Pochi giorni fa, per esempio, Dayane Mello si è offerta di realizzarle un’acconciatura e le due si sono ritrovate a parlare delle extension di Carlotta. Nasconderle non era facile, ha osservato Dayane, per poi invitarla a toglierle. Ma Carlotta è stata categorica, ha detto che non può e non vuole spiegando anche perché.

Ebbene, Carlotta ha detto di avere delle chiazze di cute dove i capelli non crescono. Questo a causa dell’alopecia, che a sua volta è una conseguenza di altro. La stessa Dayane le ha chiesto se fosse dovuto all’anoressia, dato che anche Rosalinda Cannavò ha avuto le stesse conseguenze dopo la malattia. Carlotta ha confermato. Ed è tornata sull’argomento in queste ore, aggiungendo anche altri dettagli alla spiegazione. E questa ulteriore spiegazione serve a comprendere ancor di più come mai non abbia delle extension più adeguate alla sua capigliatura. Le extension di Carlotta al GF Vip sono state spesso oggetto di derisione da parte del Web.

Probabilmente il pubblico ha pensato che fosse semplicemente un lavoro venuto male di un parrucchiere, visto il distacco di colore tra le ciocche e la chioma. A quanto pare, Carlotta è dovuta ricorrere a questo metodo poco prima di entrare nella Casa perché ha dovuto agire in fretta e furia. Inoltre ha spiegato che anche Federico Fashion Style, che ha un salone ad Anzio, città di Carlotta, le aveva proposto di intervenire sui capelli. Purtroppo però Carlotta avrebbe dovuto usare dei prodotti nella Casa che non sono messi a disposizione dal GF Vip e che forse non avrebbe potuto usare sotto le telecamere.

Per questo ha dovuto optare per un’altra soluzione, con non poca difficoltà del gestire i capelli in questo momento. Questa spiegazione basterà a far cessare l’ironia del Web? Certo, avrebbe potuto usare delle ciocche di un colore più simile al suo, ma di sicuro ne è consapevole per cui se ha dovuto fare così un motivo ci sarà. E forse si sarebbero notate lo stesso un po’, perché è probabile che siano pochi i suoi capelli da usare per coprire le extension.