Carlotta e Nello matrimonio: ecco perché non c’era Rosalinda Cannavò

L’ex concorrente di Temptation Island non è riuscita a nascondere la delusione per l’assenza dell’amica al suo matrimonio. Ma l’attrice aveva le sue buone ragioni

Carlotta dell’Isola e il neo marito Nello Sorrentino si trovano in questi giorni in luna di miele in Sardegna. I due sono convolati a nozze proprio pochissimi giorni fa e si trovano ora nella splendida isola del Mar Mediterraneo, fra una spiaggia con mare cristallino e un resort di lusso e l’altro. Qui la coppia ha concesso nelle scorse ore un’intervista ad Adua del Vesco nella cornice di Casa Chi, il format Instagram del noto magazine di Alfonso Signorini: nel corso della chiacchierata con l’attrice sono emersi diversi dettagli sulle nozze e su giorni successivi, fra cui una curiosità che i fan della coppia ancora non conoscevano.

Il matrimonio di Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino ha fatto parlare molto di sé, infatti, soprattutto per la lunga lista di celebri ospiti che vi hanno partecipato. Una vera e propria parata di star, molte delle quali provenienti dai salotti e dai programmi di Canale 5. Negli scatti apparsi online e sulle principali riviste di gossip abbiamo visto tra gli altri personaggi del calibro di Samantha De Grenet, Valerio Scanu, Matilde Brandi, Dayane Mello, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis Federico Lauri e Cecilia Capriotti. E questo giusto per fare qualche esempio.

Eppure, i più attenti si saranno di certi resi conto di un’assenza eccellente. Fra i presenti non c’era infatti proprio la stessa Rosalinda Cannavò/Adua del Vesco, una delle amiche storiche più affezionate di Carlotta dell’Isola. I maligni avranno di certo pensato subito ad un’amicizia finita, ma le cose stanno in modo ben diverso.

Perché Rosalinda Cannavò non era al matrimonio di Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino? Svelato il vero motivo

A spiegarci la ragione dietro l’assenza dell’attrice al matrimonio della sua storica amica è stata la diretta interessata, interpellata proprio durante l’ultima puntata di Casa Chi. Quando il giornalista in collegamento ha chiesto a Carlotta quale fosse stato il forfait che più l’aveva fatta soffrire, l’ex concorrente di Temptation Island non ha avuto dubbi. “La grande s….. che sta lì” ha risposto Carlotta dell’Isola, indicando proprio Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina ha però messo subito le mani avanti: la Cannavò aveva un altro impegno, ma in realtà la Dell’Isola già era stata avvisata. “Fino all’ultimo speravo di riuscirci, ma purtroppo come già sa Carlotta avevo un lavoro, addirittura fuori Milano, e non sono riuscita ad esserci” ha specificato Rosalinda Cannavò.