Temptation Island, Carlotta e Nello: svelato chi ha pagato il matrimonio

By

Un sì tra le polemiche quello di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. La coppia – diventata popolare grazie alla partecipazione a Temptation Island 2020 – è convolata a nozze sul lago di Bracciano sabato 28 maggio 2022. Tanti gli ospiti Vip presenti data la partecipazione della sposa alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra gli invitati: Dayane Mello e Sonia Lorenzini (che hanno ricoperto il ruolo di damigelle), Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi.

Presenti anche Davide Varriale e Serena Spena: la coppia ha conosciuto Nello e Carlotta nel programma prodotto da Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi. Un’amicizia vera, solida e sincera che va avanti ancora oggi. Grandi assenti, invece, Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Andrea Zenga, che hanno dato forfait per motivi personali.

Nonostante la presenza di molti personaggi famosi sono trapelate poche foto dell’evento in rete. Gli sposi non hanno postato nulla del loro giorno più bello facendo storcere il naso a molti follower, che hanno accusato Carlotta e Nello di aver venduto l’esclusiva al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini (che nel 2021 ha fortemente voluto la Dell’Isola al suo GF Vip).

Senza troppi giri di parole molti hanno dato dei “venduti” ai due. Critiche che hanno infastidito parecchio la moglie di Sorrentino, che nel bel mezzo del viaggio di nozze in Sardegna ha replicato alle malelingue svelando pure chi ha di fatto pagato il suo pomposo matrimonio, dove non sono mancati addobbi e particolari assai eleganti e costosi.

Lo sfogo di Carlotta Dell’Isola è stato deciso e diretto:

“Imparate ad essere felici per le persone, le foto le pubblicherò. Volete sapere chi ha pagato il matrimonio? I miei genitori e Nello! Ma chi lo deve pagare il matrimonio? Siate più buoni”

Successivamente l’ex gieffina ha condiviso sul suo account – seguito da oltre 400mila follower – alcune immagini del matrimonio in Chiesa. Nello e Carlotta hanno infatti optato per due cerimonie. La prima, davanti a Dio, è stata piuttosto intima, alla presenza di due testimoni e qualche famigliare.

All’altare la Dell’Isola si è presentata con un tailleur pantalone bianco, capelli raccolti in uno chignon e rossetto rosso. Per la seconda cerimonia, all’aperto, ha invece optato per un vestito più romantico, da vera principessa.