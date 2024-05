Francesco Totti e Noemi pronti a lasciare l’Italia? Ecco i motivi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati in Australia, ma secondo Chi non si tratta solo di un viaggio di piacere. La coppia, a causa del lavoro di lui, potrebbe trasferirsi lì.

Secondo il settimanale la vacanza che i due stanno facendo in Australia ha dei motivi professionali. Infatti pare che a Sidney l’ex calciatore vorrebbe costruire il suo futuro e rimettersi in gioco. Tra le proposte ci sarebbe quella di fare il procuratore calcistico. Ma se così fosse dovrà abbandonare Roma e la famiglia per cambiare continente. Ma la sua amata Noemi sembrerebbe non avere paura a seguirlo.

Dopo le indiscrezioni sul fatto che siano più uniti che mai e che starebbero pensando di allargare la famiglia, ora pare che in ballo ci sia il trasferimento per seguire un’opportunità professionale.

E mentre Francesco è impegnato lì con il lavoro, Noemi condivide scatti sui social con animali del posto e zone mozzafiato. Insomma risulta un po’ difficile pensare che il Pupone sia disponibile a lasciare la sua amata Capitale. Ma effettivamente ha già stupito con cambiamenti che nessuno avrebbe mai sospettato, quindi mai dire mai.

Totti e Noemi presto genitori?

Sempre secondo Chi, qualche settimana fa, è circolata l’indiscrezione per cui Noemi e Francesco starebbero pensando al matrimonio. Non solo, pare anche che ci sia la volontà di allargare la famiglia.

La coppia era apparsa in copertina mentre festeggiava la comunione del figlio della Bocchi, spiegando di essere già una famiglia. Pare però che ci sia la volontà di allargare ulteriormente il nucleo. Si parla infatti già di nozze ma anche di bambini.

I conoscenti fanno sapere che sono una coppia molto affiatata, tanto che, con Noemi, il calciatore avrebbe perso anche la tendenza a tradire. Su di loro nessuno ci avrebbe scommesso eppure sembra che la storia sia talmente importante che lei sia pronta a seguirlo in Australia.

Nel frattempo Ilary Blasi è in Cappadocia, dove ha festeggiato il compleanno con Bastian e i figli. Insomma ormai un ritorno tra una delle coppie più amate di Roma sembra davvero impossibile.