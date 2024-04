Stefano De Martino, l’addio definitivo a Belen. Spariti i tatuaggi!

Si chiude definitivamente il capitolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il conduttore di Stasera di Tutto E’ Possibile è andato a farsi rimuovere dei tatuaggi, tra cui quelli dedicati alla ex moglie.

Altro che cambio pagina, De Martino ha proprio deciso di strapparla la pagina: oggi il ballerino e conduttore si è recato in una clinica e i fan si erano preoccupati ma lui ci ha tenuto subito a rassicurarli. Infatti si trattava di una clinica specializzata in rimozione di tatuaggi.

Nelle sue storie Instagram ha mostrato la dottoressa ricoprirlo di bendaggi a seguito della rimozione laser e ai suoi follower dall’occhio più attento non è sfuggito un dettaglio: i tatuaggi rimossi sarebbero proprio quelli dedicati a Belen Rodriguez.

Addio Belen! Tutti i tatuaggi rimossi da Stefano De Martino (foto)

Non è la prima volta che De Martino rimuove un tatuaggio dedicato a Belen Rodriguez: i due infatti all’inizio della loro storia si erano tatuati un marinaio ed una pin-up che si scambiavano un appassionato bacio con sotto la scritta ‘Io e Te’, tatuaggio rimosso da entrambi quando la loro storia era giunta al termine.

Stavolta però, oltre al tatuaggio sul petto, De Martino sembra aver deciso di cancellare dalla pelle e dalla memoria anche l’ennesimo tattoo che gli ricordava l’ex moglie.

Di quale si tratta? Di quello sulla schiena, il più grande che aveva: nelle storie Instagram si vede il ballerino ricoperto di bende dalle spalle in giù.

Di quale tatuaggio si tratterà mai? Ve lo diciamo noi e ve lo facciamo vedere!

Stefano De Martino nel 2014 si era tatuato a tutta schiena la figura sacra della Vergine di Lijuan, la madonna patrona dell’Argentina, e noi sappiamo benissimo chi viene dall’Argentina, no?

Proprio Belen!

Stefano ha quindi deciso di rimuovere l’ennesimo ricordo della Rodriguez, anche se qualcuno si è lamentato dicendo che non è proprio un bel gesto cancellare un tatuaggio dedicato alla Madonna.

Contrari o favorevoli, quello che ci importa di sapere è che De Martino ha deciso di far sparire definitivamente dalla sua vita qualsiasi cosa che gli ricordi la sua storia con Belen.