Fiorello smonta sia Mara Maionchi sia Tiziano Ferro: quanta verità!

Continua a tenere banco la faida scoppiata tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi. Sulla questione si è pronunciato anche Fiorello nella puntata di VivaRai2! in onda venerdì 3 maggio. Lo showman siciliano, come al solito, con la sua consueta ironia, ha colto una sfumatura importante su cui riflettere, chiedendosi per quale motivo la discografica e il cantante abbiano deciso di ingaggiare un botta e risposta pubblico piuttosto che prendere in mano il telefono e chiarirsi privatamente. In effetti la vicenda, vista la caratura dei due personaggi coinvolti, è alquanto stramba. Ferro e Maionchi non sono ‘personaggetti’ che hanno bisogno di fare ‘hype’ con bisticci social. Nonostante ciò hanno alimentato a suon di dichiarazioni la querelle. Tutto evitabile, ma tant’è.

In breve, per chi non avesse seguito il caso: Maionchi, intervistata a Belve, ha dato dell’irriconoscente al cantante. Questo, di tutta risposta, ha replicato postando tra le sue Stories dei momenti in cui lo si vede lungo gli anni ringraziare la produttrice in svariate occasioni. Inoltre ha divulgato, sempre tra le Stories Instagram, un passaggio di un articolo giornalistico in cui la Maionchi è stata accusata di aver fatto pressioni su di lui quando era giovane. In particolare, in tale pezzo, si sostiene che Mara abbia fatto di tutto per far rispettare all’artista una dieta ferrea e il silenzio sulla sua omosessualità. La discografica ha negato, affermando di non aver esercitato tali pressioni. E Fiorello cosa ha detto?

“Ma perché non vi chiamate?”, ha chiesto lo showman appellandosi ad entrambi, rimarcando l’assurdità di tale scontro mediatico sulla piazza social. “Ho un amico che ha una compagnia telefonica, ha detto che vi fa un’offerta dedicata, così potete parlare tra voi e chiarirvi”, ha aggiunto Fiorello ridendo, riferendosi ai tanti spot di cui è stato protagonista in questi ultimi anni per una nota compagnia telefonica.

Come al solito il padrone di casa di VivaRai2! ha affrontato il tema con ironia. Attenzione, non con leggerezza. Come poc’anzi accennato, in effetti, fa specie osservare due personaggi come Ferro e Maionchi suonarsele di santa ragione sui social come se fossero due concorrenti in cerca di visibilità di qualche reality morente. Evidentemente la normalità oramai è diventata quella di comunicare tutto via social e non più affrontarsi faccia a faccia, in privato. Che tempi strani!