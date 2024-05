Belve, quel saluto di Francesca Fagnani che sa di addio

Martedì 30 aprile c’è stata l’ultima puntata di Belve e alla fine, nel salutare e ringraziare il suo pubblico, Francesca Fagnani ha alluso al fatto che probabilmente non continuerà in Rai.

Nell’ultima puntata sono stati intervistati Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti. Dopodiché è stato mostrato il video del backstage e il saluto della conduttrice ha spaventato i fan. Potrebbe essere un addio?

Già quest’estate si mormorava che in Rai ci fossero dei problemi per la conduttrice. Secondo varie indiscrezioni il budget è limitato e le pressioni abbastanza, così la Fagnani starebbe valutando altre opportunità. Come anche quella di seguire Amadeus e Fabio Fazio a Discovery.

In occasione dell’ultima puntata, i più attenti hanno notato che la conduttrice non ha dato appuntamento all’anno prossimo, ma ha detto: “Tanto prima o poi da qualche parte ci si rivede“. Ciò porterebbe a pensare che Belve potrebbe cambiare canale oppure chiudere definitivamente.

“Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede” #Belve pic.twitter.com/vRQf9zZrMz — trashtvstellare (@tvstellare) April 30, 2024

La puntata del 30 aprile: ospiti e highlights

Durante l’ultima puntata sono stati intervistati Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti. La parte musicale invece è stata affidata ad Arisa che ha cantato la sigla, L’appuntamento di Ornella Vanoni.

L’intervista che creava più curiosità era sicuramente quella della Pascale che, a sorpresa, ha mostrato assoluta devozione a Silvio Berlusconi. I social ne sono rimasti sconvolti, tanto che anche la conduttrice ha notato che Francesca ne parla davvero tanto. Nonostante lei ora sia sposata con Paola Turci, nei confronti della moglie ci sono stati pochissimi accenni rispetto ai tantissimi elogi fatti a Berlusconi. Un racconto inedito e di estrema ammirazione nei confronti dell’uomo con cui è stata.

Mara invece, con la sua estrema schiettezza, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, rivelando alcuni retroscena su alcuni artisti che ha aiutato. Avrebbe voluto più gratitudine da parte di Tiziano Ferro. Ciò lo ha fatto rimanere un po’ male, tanto da risponderle pubblicamente. Oltre a ciò, la Maionchi ha confessato il suo vizio per il gioco e poi ha parlato dell’amore che la lega da più di 40 anni ad Alberto Salerno.

Per ultimo Chiambretti che è riuscito ad essere estremamente ironico, ma a tratti anche malinconico, quando ha parlato di sua madre, scomparsa 4 anni fa. Forse una delle interviste più divertenti della stagione. Un Piero brillante che ha saputo catturare l’attenzione dei telespettatori nonostante l’ora tarda.