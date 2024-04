Belve, bordata di Mara Maionchi a Tiziano Ferro: la risposta di lui

Nel corso dell’intervista rilasciata a Belve, andata in onda questa sera, martedì 30 aprile, Mara Maionchi ha lanciato accuse ben precise a Tiziano Ferro parlando di ingratitudine da parte del cantante di Latina nei suoi confronti e in quelli del marito. A quel punto, Ferro, colpito da quelle parole, ha deciso di non stare a guardare e così, tramite alcune stories pubblicate sul suo profilo di Instagram, ha risposto alle affermazioni della produttrice discografica, sottolineando anche la sua estrema amarezza.

Le parole di Tiziano Ferro dopo le dichiarazioni di Mara

Come anticipato, a Tiziano Ferro non sono andate per niente giù le dichiarazioni che Mara Maionchi ha rilasciato al cospetto di Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di Belve. Parole che, com’è facile immaginare, hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web e sono rimbalzate in ogni parte del mondo, arrivando in un attimo alle orecchie del cantante di Latina. E così, poco prima che la puntata del Talk show andasse in onda, Ferro ha deciso di tagliare la testa al toro e pubblicare alcune stories Instagram sull’argomento, rispondendo alle precise accuse della produttrice discografica.

La Maionchi nel corso dell’intervista ha parlato di Tiziano Ferro tacciandolo di ingratitudine nei suoi confronti. Stando alle parole della Maionchi, l’errore di Ferro sarebbe stato essenzialmente quello di non aver compreso quanto incontrare lei e suo marito sia stato fondamentale per il suo percorso musicale. La discografica ha infatti seguito l’artista agli albori della sua carriera e ha anche prodotto, insieme al marito Alberto Salerno, i primi due album di Tiziano segnando di fatto l’inizio del suo successo.

“Ti sono sempre grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema”.

Queste le prime parole scelte da Tiziano Ferro per rispondere alle affermazioni della produttrice discografica sul suo conto. Quindi, palesemente spiazzato dalle parole della Maionchi, il cantante ha proseguito il discorso, sottolineando ancora una volta la sua amarezza per l’accaduto e per aver appreso dal web ciò che la produttrice pensa di lui.

“Ho digitato ‘Tiziano Ferro e Mara Maionhi’ e sono uscite circa 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare le miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo teleefonico, una serie infinita di citazioni nel mio libro o nel web in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del glovo. Però mi limeterò a postare questo video.”

A quel punto il cantante ha concluso la serie di stories pubblicando un breve filmato nel quale viene ripreso intento ad abbracciare proprio la Maionchi. Immagini che sicuramente fanno riflettere e che sono state corredate da un cuore spezzato. “Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza“, le ultime parole del cantante, evidentemente sconvolto dall’accaduto.

Chissà se a questo punto lui e Mara Maionchi riusciranno mai a chiarirsi e a lasciarsi alle spalle tutto questo, magari proprio in virtù dei tanti anni di carriera passati l’uno al fianco dell’altro.