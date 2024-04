Tiziano Ferro, Mara Maionchi tuona a Belve: “Irriconoscente” (video)

La vulcanica Mara Maionchi è stata ‘torchiata’ a Belve da Francesca Fagnani. La produttrice musicale, la cui intervista sarà trasmessa martedì 30 aprile in prime time su Rai Due, non si è risparmiata, almeno a giudicare dalle anticipazioni diffuse sui canali social ufficiali della tv di Stato. In particolare la Maionchi ha riservato a Tiziano Ferro dichiarazioni tutt’altro che tenere, sostenendo che il cantante di Latina non sia stato riconoscente nei suoi confronti e verso suo marito. Inoltre l’83enne ha parlato della sua passione, un po’ esagerata, per il gioco d’azzardo. Un vizio a cui ha persino dovuto porre un freno, auto escludendosi dai casinò italiani.

Mara Maionchi contro Tiziano Ferro

Si è arrivati a parlare di Tiziano Fermo nel momento in Francesca Fagnani ha chiesto all’ospite chi, tra gli artisti musicali, non ha capito che è stata una fortuna incontrarla. La conduttrice ha posto la domanda riprendendo una vecchia esternazione rilasciata dalla stessa produttrice. A questo punto è giunta la tuonata sul cantante di Sere Nere:

“Tiziano Ferro secondo me non ha capito tanto perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è, ma questo non è importante. Non è d’obbligo avere della riconoscenza”.

Una bordata al vetriolo a tutti gli effetti che, senza troppi giri di parole, tenta di dipingere Ferro, almeno nella vicenda che vede personalmente coinvolta la Maionchi, come una persona non troppo riconoscente, per usare un eufemismo.

Belve, Maionchi si confida sui problemi con il gioco d’azzardo

Fagnani, proseguendo nella chiacchierata, ha ricordato che la stessa produttrice in passato ha raccontato di avere avuto problemi con il gioco d’azzardo. In particolare disse che si lasciò trascinare nel vizio per rispondere a situazioni personali e famigliari non sempre soddisfacenti. Aggiunse inoltre che perse somme importanti. “Mai perso somme importanti”, ha puntualizzato a Belve la Maionchi, ridimensionando ciò che lei medesima aveva rivelato.

“Mai avuto un inizio di dipendenza?”, ha incalzato Fagnani. “Non so se ho avuto l’inizio o se ho dipendenza, però mi piace”, ha ammesso Mara. La padrona di casa di Belve ha quindi ricordato che la Maionchi spedì ai casinò italiani una lettera autografa per farsi autosospendere. La produttrice ha confermato ed ha aggiunto: “Una volta che mi sono spaventata? No, però ho trovato che era eccessivo. La volta che ho vinto di più? Al casinò di Sanremo, 23mila euro a una slot, in una sera”.

Gli altri ospiti della puntata di Belve del 30 aprile

Oltre a Mara Maionchi, nella puntata del 30 aprile in onda su Rai Due, si vedranno le interviste di Piero Chiambretti e Francesca Pascale.