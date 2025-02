Bocchi scrive a Ilary, dramma Miccio, corna Fedez: chicche e gossip

Noemi Bocchi ha fatto apparire una lettera tra le sue storie Instagram, scrivendo a una non meglio precisata “cara donna”. Molti hanno pensato che lo scritto sia stato indirizzato a Ilary Blasi. E che cosa ha detto l’attuale compagna di Totti? Ha invitato la “cara donna” ha non parlare male e a perdonare, così da poter vivere una vita felice.

Pare che il cuore di Cesare Cremonini, dopo la fine della love story con la giornalista Giorgia Cardinaletti, abbia ricominciato a battere per Caterina Licini, volto non del tutto sconosciuto. La donna infatti è stata una ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi nel lontano 2011. A paparazzare il cantante e Caterina ci ha pensato Chi Magazine.

Alvaro Morata e Alice Campello sono ufficialmente tornati assieme. Il matrimonio ha ripreso quota. Dopo 5 mesi di lontananza, il calciatore e l’influencer hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Loro stessi hanno ufficializzato il ritorno di fiamma attraverso una dolce foto postata su Instagram. Tra l’altro se ne andranno dall’Italia: Morata ha firmato con il Galatasaray, dunque nei prossimi mesi vivranno a Istanbul.

Pago e Serena Enardu dovrebbero sposarsi. Lui, a La Volta Buona, ha raccontato di averle fatto la proposta a Natale e che lei ha detto sì. Data del matrimonio? Forse entro il 2025 oppure l’anno prossimo.

Chiara Ferragni ha confermato che Fedez, durante il matrimonio, aveva un’amante. L’influencer si è scagliata contro l’ex marito, spiegando di essere stata tradita più volte e che addirittura, nel giorno delle nozze, lui si stava per tirare indietro.

Sulla vicenda Ferragni-Fedez, ovviamente Fabrizio Corona ci sta marciando senza sosta. L’ex re dei paprazzi è schieratissimo dalla parte del rapper. Dopo lo sfogo di Chiara ha tuonato: “Vuoi fare la mogliettina perfetta, ma ti sei sco**ta Achille Lauro e lo hai ammesso a Federico”. Ferragni ha così diffidato Corona dal parlare delle sue faccende. Lui, come prevedibile, se ne è infischiato promettendo che a breve farà altre rivelazioni. Alé!

Marco Bocci ha raccontato che il giorno dopo essersi sposato con Laura Chiatti lei ha chiesto il divorzio. “Non sto scherzando”, ha evidenziato il regista. E perché mai voleva andarsene? Perché i due attori avevano scelto di convolare a nozze nonostante si fossero conosciuti da pochissimo e Laura aveva avuto il sospetto che non avrebbe funzionato. Si sbagliava, dopo 11 anni la coppia è più solida che mai.

Piero Barone de Il Volo ha raccontato a Le Iene di aver perso la verginità un mese prima dei 18 anni. Come? Con una lei dietro a un cespuglio. Nel racconto è spuntata anche Michelle Hunziker: la band, poco prima che Piero finisse dietro l’arbusto, era stata ospite in un programma tedesco presentato dalla conduttrice svizzera.

Grave lutto per Enzo Miccio. È morto Laurent Miralles, il chirurgo estetico francese che era stato per diversi anni suo compagno. La tragica notizia, in Italia, l’ha data proprio il wedding planner. “È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”, ha scritto Miccio sui suoi profili social. Miralles si è spento dopo aver lottato contro la leucemia.

Brutte notizie anche sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi, che sta combattendo contro un tumore al pancreas. “Sta male”, ha detto senza troppo girarci attorno il figlio Andrea Rizzoli, intervistato da Chi Magazine. L’uomo ha anche riferito il parere dell’oncologo su quanto tempo resta da vivere alla madre.