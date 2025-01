Pago-Enardu, nozze confermate: “Le ho fatto la proposta a Natale”

Oggi, martedì 28 gennaio, la puntata de La Volta Buona si è aperta con un talk dedicato alle coppie che hanno vissuto tira e molla, con riappacificazioni dopo un tradimento. Nel suo salotto, Caterina Balivo ha ospitato diversi personaggi per discutere dell’argomento, tra cui Viola Valentino, Edoardo Vianello, Rossella Erra e Pago. Nel corso del segmento, si è parlato della recente rottura tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, oltre allo scandalo dei tradimenti che ha coinvolto Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Dopodiché, la Balivo ha spostato l’attenzione su Pago, protagonista di una storia d’amore piena di alti e bassi con Serena Enardu.

“Sono fidanzato con Serena da 12 anni, con un’interruzione di due anni. Ma questa pausa ha fatto benissimo al rapporto”, ha spiegato Pago a La Volta Buona. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island nel 2019, i due si erano lasciati a causa di un tradimento da parte dell’ex tronista. In seguito, c’era stato un breve ritorno di fiamma, ma la relazione si era interrotta di nuovo, questa volta per ben due anni. Nonostante tutto, hanno poi capito di amarsi ancora e sono tornati insieme più uniti che mai, superando anche i rumors di una presunta crisi che li aveva travolti lo scorso autunno.

Ora, interpellato dalla Balivo, il cantante ha finalmente fatto un annuncio tanto atteso: i due si sposeranno ufficialmente. Da tempo si vociferava delle possibili nozze della coppia, tanto che, pochi mesi fa, durante un’ospitata a Verissimo, Pago aveva chiesto pubblicamente a Serena quando avrebbe voluto sposarlo. All’epoca, l’ex volto di Uomini e Donne sembrava ancora indecisa. Tuttavia, durante le vacanze di Natale, il cantante le ha fatto finalmente una vera proposta, inginocchiandosi persino davanti ai genitori. A quel punto, la Enardu detto il fatidico sì:

Sono andato di fronte ai suoi genitori, mi sono inginocchiato e le ho fatto la proposta con l’anello, è successo questo Natale. Penso sia arrivato il momento. Lei ha risposto sì.

Al che, Caterina ha subito chiesto quando sarà il matrimonio, ma Pago è rimasto sul vago, dicendo che ancora non hanno deciso se farlo entro il 2025 o no. Infine, a sorpresa, è arrivato un videomessaggio di Serena Enardu per lui, dove gli ha dichiarato ancora una volta il suo amore, dicendo di voler invecchiare insieme a lui. Sentendo le parole della sua futura moglie, Pago non è riuscito a trattenere le lacrime e si è commosso.