Pago e Serena Enardu esplosivi: litigano pure a Verissimo!

Tra gli ospiti del parterre di Verissimo, arrivano Pago e Serena Enardu. La coppia è sempre protagonista di continui tira e molla e anche nel salotto di Silvia Toffanin non si risparmiano. Appena arrivano iniziano subito a bisticciare (anche sul lieto fine, altro che favola, scoppia una scintilla pure durante la proposta di matrimonio)

Pago e Serena stanno insieme dal 2013, ormai conosciamo tutte le loro vicissitudini, proprio di recente vi abbiamo raccontato la loro ennesima crisi e l’ennesimo riavvicinamento. Silvia Toffanin ha voluto saperne di più proprio del loro rapporto, come fanno a portare avanti una storia così tormentata da undici anni. Il segreto? Non lo sanno neanche loro visto che discutono pure sulle ragioni per cui discutono! Silvia è basita, li vede litigare pure nel suo programma!

Pago e Serena: una montagna russa di sentimenti

Appena seduti, Pago e Serena confermano di aver avuto una crisi molto recente, nata da una stupidaggine, che li ha tenuti separati un mese. Poi è stata lei a cercare di nuovo il contatto con lui e di sistemare le cose (Serena dice che è lei quella forte nella coppia). Perché tra loro è così, l‘amore è una montagna russa, ne hanno vissute tante e tante ne hanno da affrontare ancora di crisi! Ma perché litigano? Non lo sanno neanche loro, forse perché come raccontano, sono due persone molto diverse che vivono la quotidianità in modo opposto. Tanto non se ne viene a capo, visto che litigano pure sulle ragioni per cui litigano! Cosa c’è di positivo è che entrambi apprezzano l‘onestà e la schiettezza l’uno dell’altra. Sarà per questo che discutono, perché si dicono sempre le cose in faccia!

Le scintille non mancano neanche durante un momento che sulla carta sarebbe dovuto essere dolce. In studio entrano i figli Tommaso e Nicola. Tommaso è figlio di Serena, che lei ha cresciuto da sola visto che ha chiuso i rapporti con il padre appena ha scoperto di essere incinta. Nicola invece lo conosciamo meglio, è figlio di Pago e Miriana Trevisan. La coppia ha formato una famiglia allargata con i rispettivi figli e ormai da anni si parla di matrimonio. Tante volte lo hanno annunciato ma le parole sono sempre state portate via dal vento. Silvia Toffanin lo chiede di nuovo, quando si decidono a fare questo passo? Serena rompe un po’ le uova nel paniere: quando Pago le chiede di sposarlo lei resta sul chi va là, con tanto di ”Mai dire mai”. E giù che riparte la discussione pure sulla proposta di matrimonio! Ma alla fine dice sì, e Silvia Toffanin la incastra:

Ora hai detto sì, è registrato! Ora vi sposate davvero!

Chissà se è la volta buona, che Pago e Serena mettano da parte le discussioni e che il salotto di Verissimo abbia dato la benedizione alla loro storia!