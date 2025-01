Piero Barone: “Così persi la verginità”, nella storia anche Hunziker

Tutti i membri de Il Volo hanno fatto della riservatezza un loro tratto distintivo. Ogni tanto, però, qualcuno di loro si concede uno strappo alla regola e rivela aneddoti personali interessanti e curiosi. Nelle scorse ore ci ha pensato Piero Barone a narrare un fatto particolare e alquanto intimo sul suo conto. Il musicista, assieme ai suoi compagni di avventura Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha deciso di svelare un po’ più di sé, accettando di trascorrere 48 ore con Le Iene e Nicolò De Vitiis. Ad un certo punto ha confidato come ha perso la sua verginità. A dare un tocco ancor più gossipparo alla vicenda il fatto che nella storia sia stata menzionata anche Michelle Hunziker.

La ‘iena’ Nicolò De Vitiis ha accompagnato il trio durante due tappe del loro tour. Con oro ha passato del tempo viaggiando da Parigi a Sofia. Barone, confidandosi con il giornalista in una stanza di un hotel, ha raccontato del giorno in cui ha perso la verginità. Un episodio romantico? Un momento memorabile e sentimentale? Assolutamente no. La sua ‘prima volta’ è stata dietro a un cespuglio.

“Un mese prima dei 18 anni, dietro un cespuglio”, ha spiegato il cantante. E che cosa c’entra Michelle Hunziker? No, non era lei la donna con cui il musicista ha scoperto l’intimità con un’altra persona. La conduttrice svizzera è entrata nel racconto in quanto Piero, prima di finire dietro all’arbusto, era stato ospite assieme a Ignazio e Gianluca in un programma tedesco presentato proprio da Michelle:

“Lei presentava, noi eravamo ospiti insieme a Jennifer Lopez e Cameron Diaz. Devo dire che a 18, 19 e 20 anni ci siamo divertiti. Poi, adesso a 30, 31 anni, è cambiato completamente tutto. Perché io adesso non me la sento di finire un concerto e conoscere una persona, trascorrere un paio d’ore insieme e poi finita lì. Cerco l’amore. Se dovessi dirti una mia paura… È di non riuscire a formare una famiglia. Mi aspettavo forse che a quest’età qualcosa fosse già partito”.

Naturalmente anche Boschetto e Ginoble hanno chiacchierato con De Vitiis. Gianluca si è reso protagonista di una confessione inedita, mai detta prima, nemmeno ai suoi compagni di band. In particolare, ha riferito che agli esordi con Il Volo ha sofferto parecchio in quanto si sentiva solo, vedendo che Ignazio e Piero avevano un maggiore feeling.

“Io gli voglio molto più bene di quanto loro pensino – ha dichiarato Gianluca -. All’inizio mi sono sentito molto solo perché Ignazio e Piero erano molto più vicini, essendo siciliani si capivano di più e parlavano in dialetto”. Si ricorda che Barone è nato a Nora, in provincia di Agrigento, mentre Ignazio è venuto alla luce a Bologna, ma sin da piccolissimo, con i genitori e la sorella maggiore Nina, si è trasferito a Marsala (TP). Ginoble è invece originario di Roseto degli Abruzzi, comune in provincia di Teramo.