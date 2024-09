Il Volo, lettera fiume di Gianluca a Ignazio: liti? Ecco tutta la verità

Viva gli sposi. Nei giorni scorsi Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo, è convolato a nozze con Michelle Bertolini, ragazza italo-venezuelana di cui si è innamorato perdutamente qualche mese fa e che oggi è sua moglie. La coppia ha pronunciato il fatidico “Sì” con rito civile al municipio di San Lazaro di Savena (Bologna), poi si è recata sul Lago di Como per il party che si è svolto con amici e parenti stretti. Terminata la baldoria, Gianluca Ginoble ha scritto una lettera da brividi indirizzata a Boschetto sui suoi profili social.

Da mesi il gossip mormora che non è detto che il trio continuerà il suo percorso artistico unito. Diverse le indiscrezioni riguardanti anche gli screzi che ci sarebbero all’interno della band. Gli stessi Ignazio, Gianluca e Piero Barone hanno ammesso in alcuni frangenti che, sì, a volte hanno differenze di vedute, ma che ciò è più che normale trascorrendo tantissimo tempo assieme. Dall’altro lato hanno smentito un loro imminente scioglimento. Che i tre si stimino all’inverosimile – non come invece sostiene qualche gola profonda, evidentemente malinformata – lo si percepisce dalla lunga missiva che Ginoble ha dedicato a Boschetto.

Il Volo: Gianluca Ginoble, lettera aperta a Ignazio Boschetto

“Vorrei raccontare questo giorno meraviglioso attraverso i miei occhi”, ha esordito Gianluca che si è poi avventurato in un discorso profondamente umano e ricco di lodi per i due neo sposi: “Ho visto due anime innamorate, sguardi che parlavano di un amore puro e autentico. Ho visto cuori che ancora conservano la semplicità e la purezza di un bambino, racchiusi in corpi di adulti. Ho visto la felicità di chi ha trovato l’amore vero, quel sentimento che non conosce tempo, regole né confini, senza troppi pensieri o ragionamenti, ma segue soltanto il battito del cuore, libero e selvaggio”.

Il tenore, a questo punto, ha voluto evidenziare quanto il legame di amicizia e di affetto con Ignazio Boschetto sia forte e solido. Altro che malumori e attriti all’interno della band: “Desidero urlare al mondo quanto ti voglio bene, perché alla fine oltre all’affetto, ciò che ci unisce davvero sono le esperienze condivise, i momenti che ci toccano nel profondo, tra le gioie e le sfide della vita. Sono proprio questi istanti che plasmano un rapporto e lo rendono indistruttibile. Anche i caratteri più distanti, se uniti nella condivisione di tutto, imparano a navigare insieme nelle acque turbolente dell’esistenza, creando un legame unico e indissolubile. Ed è proprio questo che lega me, te e Piero più di ogni altra cosa”.

Molti si sono accorti che Gianluca non solo ha menzionato Ignazio, ma anche Piero. Chiaro l’intento di esprimere a entrambi quanto gli voglia bene e quanto crede che il loro rapporto sia solido. Ed evidente anche che, tramite il suo messaggio, ha spazzato via tutte le malelingue in circolo da mesi in merito a presunti colpi bassi e problemi personali all’interno de Il Volo.

Gianluca Ginoble al miele sulla neo moglie di Ignazio Boschetto

Infine Ginoble ha dedicato dolcissime parole alla neo sposa: “E a te, Michelle, che sei una persona vera, buona, pura, sincera, limpida, posso dire che se è vero che le persone che scegliamo riflettono la nostra anima, allora tu incarni perfettamente la bellezza interiore dell’uomo che hai scelto di amare. Con affetto profondo e sincero, Gianluca”.