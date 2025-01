Cesare Cremonini, nuova fiamma confermata: è un ex volto di Amici

Ora è ufficiale: Cesare Cremonini ha ritrovato l’amore. Dopo varie indiscrezioni e segnalazioni, il cantautore è stato paparazzato da CHI in compagnia della nuova fiamma. E non è un volto sconosciuto!

Pochi giorni fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva raccolto la segnalazione di una sua follower che aveva beccato Cesare Cremonini insieme a una misteriosa ragazza bionda in un locale di Cortina d’Ampezzo. Il frontman dei Lunapop è stato legato alla giornalista Giorgia Cardinaletti per un anno e mezzo, la relazione anche allora fu scoperta dai paparazzi. La storia è finita appena un paio di mesi fa, a Novembre, ed entrambi stanno andando avanti con la propria vita. Cremonini sembra aver ritrovato la serenità insieme a Caterina Licini, una ex ballerina professionista che ha partecipato anche ad Amici nel lontano 2011. Conosciamola meglio.

Caterina Licini: chi è l’ex ballerina di Amici che ha conquistato Cesare Cremonini

Chi ha beccato in esclusiva Cesare Cremonini insieme a Caterina Liciti a Cortina, ma cosa sappiamo di lei? Intanto che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Correva l’anno 2011, Caterina aveva appena 18 anni ed era nella squadra del maestro Luciano Cannito ma non riuscì ad eccedere al serale. Quello fu l’anno di Annalisa e della vittoria di Virginio. Caterina oltre che alla danza si dedica alle motociclette, alle auto e al surf, ma non ha mai appeso le scarpette al chiodo. Infatti, la ragazza padovana appare come protagonista proprio insieme a Cesare Cremonini nel video dell’ultimo singolo di lui ”Ora Che Non Ho Più Te”. Il loro sodalizio oltre che essere artistico è diventato anche romantico!

Tra Caterina e Cesare ci sarebbe una differenza d’età non indifferente, ben 13 anni: se nel 2011 lei aveva 18 anni vuol dire che è nata nel 1993 e ad oggi ha 32 anni, mentre Cremonini è nato nel 1980 e quest’anno compirà 45 anni. L’album da cui è tratto l’ultimo singolo nel cui video la nuova coppia si ritrae insieme, Alaska Baby, è l’ottavo album in studio del cantautore. Quest’anno, Cesare tornerà in tour negli stadi, in 26 date (quase tutte sold out)portando i suoi maggiori successi in giro per tutta Italia, da San Siro a Milano, all’Olimpico di Roma al Diego Armando Maradona di Napoli.