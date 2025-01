Cesare Cremonini, nuovo amore in vista? L’indiscrezione

A quanto pare, dopo la fine della relazione con Giorgia Cardinaletti, l’ex frontman dei Lunapop potrebbe aver ritrovato l’amore al fianco di una nuova ragazza. L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano, che ha condiviso nel sue Instagram stories la fotografia scattata da un suo follower con tanto di messaggio, nel quale l’utente ha descritto l’atteggiamento tenuto dai due mentre si trovavano in un locale in quel di Bologna. Tutti indizi che potrebbero portare in una sola direzione.

La segnalazione di Deianira Marzano

Come anticipato, poche ore fa l‘esperta di gossip ha condiviso nelle sue Instagram stories l’ultimo rumor sul conto di Cesare Cremonini. Il cantante infatti è stato recentemente avvistato in un locale in compagnia di una ragazza bionda.

I due, stando a quanto segnalato dal messaggio del follower di Deianira, e debitamente ricondiviso dall’esperta di gossip, erano in atteggiamenti confidenziali, tanto da far pensare che tra i due ci fosse di più di una semplice amicizia: “Domenica avvistato in un ristorante a Bologna con ragazza giovane bionda, erano intimi e lei gli accarezzava il braccio in modo inequivocabile!”.

È importante specificare che, almeno per il momento, si tratta solamente di indiscrezioni che non sono ancora state confermate o smentite dal diretto interessato. Del resto, anche ai tempi della relazione con la celebre giornalista del TG1, Cremonini fu restio a confermare la sua nuova storia d’amore. Da sempre molto attento alla sua privacy, il cantante bolognese potrebbe voler mantenere il riserbo sulla faccenda anche questa volta.

Mai dire mai però ma, fino a che non ci saranno notizie certe sull’argomento, è bene prendere questa segnalazione con le dovute cautele.

La fine della storia con Giorgia Cardinaletti

Dopo aver passato insieme circa un anno e mezzo, nel novembre 2024 si è diffusa la notizia della rottura tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, e ad annunciarlo era stato il magazine Chi. I due avevano scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori e una delle poche occasioni mondane nelle quali erano stati visti insieme era stato il matrimonio di Pecco Bagnaia. In seguito, i due avevano iniziato a vivere una crisi nel loro rapporto, per arrivare alla rottura, come riportato poc’anzi, nel novembre 2024.

A riportare alcuni dettagli sulla loro separazione era stato il Corriere della Sera, secondo il quale non ci sarebbero stati terzi incomodi a provocare la crisi, e poi la rottura definitiva. Anche secondo il magazine Chi, la relazione tra i due era giunta a naturale conclusione senza motivazioni eclatanti, anche se la coppia non si è mai espressa direttamente sulla questione, preferendo mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata.