Noemi Bocchi: lettera fiume e dura alla ‘cara donna’. Ilary Blasi?

Lettera di Noemi Bocchi a una donna misteriosa che, forse, tanto misteriosa non è, visto che molti hanno pensato che ciò che ha scritto l’attuale compagna di Francesco Totti sul suo profilo Instagram sia indirizzato a una tale Ilary Blasi, che, come è arcinoto, è l’ex moglie de ‘Er Pupone’. Di recente la conduttrice romana ha fatto molto parlare di sé con l’uscita della serie tv Netflix ‘Ilary’, proseguo del documentario ‘Unica’, in cui ha rivelato la sua versione dei fatti in merito alla fine del suo matrimonio. Versione che ha fatto trapelare un’immagine di Totti tutt’altro che Angelica.

La lettera criptica di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti

Sulle note de “La vita è bella“, la signora Bocchi ha pubblicato una lunga e, a tratti, dura lettera dai toni poetici. “Cara donna, quella felicità che provi a gridare… non si chiama felicità ma tristezza!”, ha esordito in una storia Instagram l’attuale dolce metà di Francesco Totti. “La felicità – ha aggiunto – è un qualcosa che ti travolge non ti lascia il tempo di pensare male… di parlare male, di dar fastidio ad altri…”.

Spazio poi ad un passaggio relativo al concetto del perdono, ulteriore dettaglio che ha spinto i più a credere che il messaggio della Bocchi abbia avuto come destinataria nientepopodimeno che Ilary: la felicità “ti prende e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono… in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera… lasciati andare prova ad aprire il tuo cuore e il treno di quella felicità vera arriverà anche per te. Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna“.

“Deponi le armi prova a rilassarti, prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna”, ha concluso la Bocchi. Qualcuno, vista la scelta del tappeto musicale de “La vita e bella”, ha tentato di collegare il pensiero alla Giornata della Memoria, che ricorre proprio oggi lunedì 27 gennaio. Il fatto è che quanto scritto dalla Bocchi non pare proprio avere un collegamento con alcun fatto relativo all’Olocausto. Sembra invece a tutti gli effetti ciò che pare, ossia un invito a una donna a svuotarsi da rancori e frustrazioni.

Chissà cosa avrà pensato Ilary Blasi nel leggere la lettera dal sapore poetico e se avrà creduto che lo scritto sia stata a lei indirizzato. E chissà se Bocchi ha davvero avuto come destinataria la conduttrice ed ex moglie del suo attuale compagno di vita. Quasi certamente era consapevole che con una simile mossa avrebbe scatenato una marea di congetture e avrebbe aizzato le antenne del mondo del gossip. Nel frattempo Ilary tace e si gode il fidanzamento con Bastian Muller. Imperturbabile, come sempre!