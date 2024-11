Bocchi-Totti: la strana richiesta di lei sui social rivela l’amara realtà

Noemi Bocchi ormai deve accettare il fatto di essere sempre giudicata da tutti. Il fatto di essere la nuova compagna di Francesco Totti l’ha inserita automaticamente nel calderone mediatico. Ogni sua espressione o affermazione verrà sempre criticata. Per non parlare poi del momento storico in cui ci troviamo. Infatti la coppia Bocchi – Totti è reduce dallo scandalo del tradimento. Hanno persino ricevuto un tapiro d’oro di coppia. Insomma tutta questa premessa serve a spiegare che qualsiasi cosa Noemi scriva sui propri social diventa oggetto di discussione. Ed infatti è stato proprio così con l’ultima storia pubblicata dalla Bocchi su Instagram.

Noemi ha un desiderio fortissimo e ne ha fatto richiesta sui suoi canali social. Vorrà la pace nel mondo? Chiede a gran voce che le guerre in atto possano terminare? No! Noemi ha ben altri pensieri per la testa e riguardano le prossime feste natalizie. Infatti la richiesta della compagna di Totti è se ci sia qualcuno che possa aiutarla a realizzare un albero di Natale. E non un albero qualsiasi… Lei desidera un albero che sia, parole sue, “super stupendissimo”. E’ tutto così strano. Parliamo di una donna che, in teoria, ha scoperto da poco il tradimento del marito. Eppure trasuda superficialità da tutti i pori. Quasi come se il fatto di avere delle decorazioni natalizie bellissime possa porre rimedio a qualsiasi dolore.

Noemi Bocchi: cosa si nasconde dietro a tanta frivolezza?

O forse noi ci illudiamo solamente che lei stia provando dolore. Forse questa ragazza, che i media definiscono spesso algida, ha programmato tutto in modo razionale. La nuova famiglia in costruzione con il Pupone, una nuova casa, il padel… Questa vita piena di frivolezze che tanta la rappresenta. E poi? Il prossimo passo potrebbe essere proprio un bebè. In molti sostengono che la Bocchi abbia perdonato Totti per questa ragione.

Noemi potrebbe aver chiesto all’ex capitano della Roma di farsi perdonare. Il risultato potremmo scoprirlo tra qualche mese. Staremo a vedere. Nel frattempo i due proseguono la loro storia tra viaggi e vacuità. E il prossimo problema da risolvere è proprio dove trovare qualcuno che realizzi un albero di Natale tanto grande quanto super stupendissimo. Chissà se sarà più bello di quello di Ilary Blasi?