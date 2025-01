Grande lutto per Enzo Miccio: morto Laurent. L’annuncio sui social

Lutto grande per Enzo Miccio, noto wedding planner e personaggio televisivo, che ha da poco condiviso con i suoi follower una triste notizia. Sui social ha annunciato la morte del marito e compagno di vita Laurent Miralles. Immediatamente, il suo profilo è stato bombardato da messaggi e commenti da parte dei fan che sono rimasti esterrefatti da tale avvenimento. Tutti, infatti hanno mostrato vicinanza e affetto per lui in questo momento così difficile.

Il post sui social

Non ha mai amato parlare di sé e in particolare della sua vita privata e sfera sentimentale, Enzo Miccio, infatti, ha sempre mantenuto una certa riservatezza al riguardo, senza mai scendere nei particolari delle sue relazioni. Tuttavia, in un momento come questo che sta vivendo, non ha perso occasione di condividere il suo dolore con i suoi follower, chiedendone il supporto e il sostegno per così tanta sofferenza.

Con sincerità e senza filtri, ha scritto un messaggio commovente sui suoi canali social, dove ha dato l’annuncio della morte del suo compagno Laurent Miralles.

Non si conoscono le cause della scomparsa del marito del wedding planner, Enzo, infatti, non ha voluto dare ulteriori spiegazioni. Si è limitato a pubblicare una carrellata di foto insieme a suo marito e un messaggio d’amore e d’affetto che ha emozionato tutti.

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent resterai con me nel mio cuore per sempre”, è questo il messaggio con cui Enzo Miccio ha salutato definitivamente il suo compagno di vita ed ha annunciato ai suoi follower la grande perdita.

Chi era Laurent Miralles

Laurent Miralles era un medico francese, nello specifico un chirurgo plastico, e compagno da diversi anni di Enzo Miccio. suo compagno da diversi anni. Il famoso wedding planner non ha mai nascosto di essere omosessuale. I due si sono mostrati come coppia qualche tempo fa nel programma di Caterina Balivo La volta buona. Laurent era uno specialista dei trattamenti anti-età, a capo di cliniche aperte a Parigi e in Inghilterra.

I due non erano ancora sposati ma le nozze erano nell’aria. Infatti, fin da prima del Covid avrebbero voluto sposarsi anche se poi hanno sempre rimandato. Oggi, Miccio ricorda il suo grande amore con sofferenza, troppo presto gli è stato portato via ed ora si prospetta un periodo difficile per il re dei matrimoni.