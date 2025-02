Marco Bocci: “Laura Chiatti chiese il divorzio dopo le nozze: i motivi”

Marco Bocci, attore e regista affermato nonché marito di Laura Chiatti, in vena di confidenze alquanto curiose. A Gazzology, in occasione della presentazione del suo nuovo libro (Nelle tue mani, nella sua pelle) ha rivelato un fatto inedito legato al suo matrimonio. Ha raccontato che il giorno dopo essersi sposato, la neo moglie Chiatti le ha chiesto il divorzio. E non per scherzo. L’aneddoto è stato spifferato dopo che Bocci ha spiegato che si è stupito che il suo matrimonio è durato 11 anni. E dura tutt’ora!

“Sono 11 anni e non avrei mai pensato di arrivarci solo per un motivo: perché mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio”. Così il regista 46enne. Forse ha esagerato un po’ oppure è stata una boutade? Pare proprio di no. Infatti ha sottolineato: “Non sto scherzando. La mattina dopo ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato. Abbiamo deciso di sposarci due settimane dopo esserci conosciuti. Organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima quindi ci sta che ci possono essere degli sbalzi d’umore. Poi invece sono 11 anni”.

Oggi i due attori hanno un legame solido e sono genitori di due figli: dopo le nozze, celebrate il 5 luglio 2014, hanno accolto Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto alla luce nel 2016.

Tornando invece alle confessioni del regista e alla presentazione del suo libro, lo stesso Bocci ha dato le coordinate del racconto che ha deciso si raccontare. In particolare ha voluto approfondire il concetto di amore tossico, cercando di offrire al lettore un punto di vista femminile. Nello scrivere il libro, si è ispirata anche a sue vicende personali.

“Deriva anche molto da me – ha dichiarato l’attore -. Io sono sempre stato uno un po’ dipendente affettivo, dipendente d’amore, dipendente anche di cose”. Bocci ha aggiunto di essere una persona che tende ad affezionarsi molto alle cose. E quando ciò accade inizia a dedicare ogni attimo della sua vita alla novità.

“Ma anche sciocchezze, anche uno sport per dire. Arrivo poi a una certa età che non sono più un ragazzino quindi riesco a rendermene conto e a saperla gestire”, ha rivelato.

Marco Bocci e Laura Chiatti, la crisi del 2021

Laura Chiatti, in una intervista rilasciata a Chi Magazine nel 2022, aveva ammesso di aver vissuto una crisi coniugale l’anno precedente. All’epoca non entrò nei dettagli, ma sottolineò che i periodi difficili arrivano quasi sempre quando ci sono “turbolenze” innescate dallo stress lavorativo, da qualche tipo di distanza o da altri fattori che possono colpire qualsiasi coppia.

Con Bocci è riuscita a superate il momento di difficoltà grazie al dialogo e al confronto. L’attrice, a crisi superata, evidenziò anche che è “facile amarsi quando tutto va alla grande, ma è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama”. Inoltre sottolineò che nonostante il matrimonio avesse vissuto una fase difficile, mai prese in considerazione di rompere con il marito.