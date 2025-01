Morata e Alice Campello, svolta: è ritorno di fiamma, annunci e foto

Tutto vero, l’atteso ritorno di fiamma si è compiuto: Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati ufficialmente assieme. Nelle scorse ore, Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, ha scritto che il matrimonio tra il giocatore spagnolo e l’influencer italiana era stato rimesso in piedi. A distanza di qualche ora è arrivata la conferma dei diretti interessati che sui loro profili social hanno postato una foto in cui si vede lui che bacia amorevolmente lei sorridente. Il tutto impreziosito con una didascalia tanto secca quanto eloquente: un cuoricino rosso.

Dunque la rottura è durata solamente cinque mesi. La separazione era stata annunciata il 12 agosto 2024. Migliaia di fan rimasero increduli in quanto la coppia non aveva mai dato pubblicamente segnali di crisi. E invece da tempo le cose non andavano bene in famiglia. Nei mesi successivi i due sono stati al centro del gossip spagnolo e italiano.

In particolare Morata ha subito diversi attacchi da parte di alcuni presunti ben informati che hanno lanciato il sospetto dei tradimenti in merito alle cause dell’addio sentimentale. Il giocatore ha risposto in modo furente, smentendo le voci e minacciando querele verso coloro che avevano parlato di corna. Sulla vicenda era intervenuta anche Alice Campello che aveva difeso l’ex marito, rimarcando in diverse occasioni che non c’era stato alcun tradimento e che la rottura era imputabile a divergenze caratteriali.

Di recente, più volte si è sussurrato di un possibile ritorno in love. Morata e Campello hanno evitato di commentare tali indiscrezioni, probabilmente per ricucire nella più assoluta riservatezza. E alla fine hanno ricucito e hanno ridato slancio alla loro vita familiare.

Le tappe della love story di Alvaro Morata e Alice Campello

I due sono diventati marito e moglie il 17 giugno 2017. Il matrimonio è stato celebrato a Venezia, città natale dell’influencer. L’anno successivo sono diventati mamma e papà per la prima volta. Il 29 luglio 2018 sono infatti venuti alla luce i loro due gemelli, Leonardo e Alessandro. Due anni dopo, il 29 settembre 2020, è nato Edoardo. Il 9 gennaio 2023 la famiglia si è allargata nuovamente con l’arrivo Bella.