Bitter Sweet, anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Ferit sconvolto, il gesto di Demet

Anticipazioni Bitter Sweet dall’8 al 12 luglio, tanti colpi di scena questa settimana

Le anticipazioni dall’8 al 12 luglio di Bitter Sweet hanno come protagonisti Ferit e Nazli, Demet e Deniz, oltre a Bulut; non che gli altri personaggi siano stati messi da parte in queste messe in onda ma tutti gli avvenimenti più importanti riguarderanno proprio i quattro appena citati, e di cose – come leggerete tra poco – ne accadranno davvero tante. Vi ricordiamo che non siamo neanche a metà della soap opera turca e che ciò che vedrete in questa settimana non è niente se pensate a ciò che succederà tra la fine di luglio e agosto. Noi ovviamente vi stiamo tenendo aggiornati su tutto e con i nostri approfondimenti potrete scoprire qualsiasi cosa sulla storia di Nazli e Ferit. Ma veniamo subito al dunque.

Bulut affidato a Demet e Hakan, la decisione sconvolge Ferit: le anticipazioni settimanali

La settimana si aprirà con l’affido di Bulut a Demet e Hakan che causerà non pochi problemi a Ferit al lavoro perché il manager dovrà iniziare a convivere con i due antagonisti in quella che un tempo era per lui la sua oasi di pace; in azienda in effetti il primo giorno di lavoro sarà infuocatissimo, e se pensate che questi attriti dipendono dal tradimento di Asuman che Ferit lo scoprirà solo tra moltissime puntate potete ben capire che le cose tra lui e Nazli non si metteranno molto bene in futuro. Ma continuiamo.

Bitter Sweet anticipazioni della settimana: Nazli sfugge da Ferit, Asuman l’ha fatta grossa

Nel corso della settimana vedremo Nazli cercare di fare il possibile per dire a Ferit quanto accaduto ma una sera, intenzionata a farlo, berrà un bicchiere di troppo proprio assieme a lui e invece di confessargli tutto si lascerà andare tra le sue braccia: trovate qui le anticipazioni dettagliate. La storia in realtà sembrerà andare a gonfie vele solo a Ferit perché Nazli, al contrario, sapendo del tradimento di Asuman e dei suoi accordi con Demet cercherà di sfuggirgli e di non parlargli più. La situazione diventerà così insostenibile che la cuoca aspirante ristoratrice deciderà persino di licenziarsi e di fare un passo importantissimo: anche questo però accadrà tra molte puntate.

Anticipazioni settimanali Bitter Sweet: Deniz e Alya ai ferri corti

Per quanto riguarda gli altri personaggi Deniz cercherà di conquistare Nazli invano, snobbando al contempo Alya che farà il possibile per ritornarci assieme, anche lei senza ottenere nulla. Durante un concerto Alya vorrà persino svelare i segreti di tutto il gruppo: sarà Fatosh a impedirglielo dopo aver capito cosa stava per combinare; peccato che non riuscirà a impedire a Deniz di arrabbiarsi con Alya, visto che il ragazzo si dimostrerà stufo della sua insistenza, soprattutto perché metterà a rischio il suo rapporto con Nazli. Ad ogni modo prima o poi Deniz dovrà arrendersi, come vi spieghiamo in queste altre anticipazioni.

Bitter Sweet, ultime anticipazioni settimanali: Bulut fugge di casa, Nazli accusata di un grave reato

L’ultimo avvenimento riguarda la fuga di Bulut dalla casa di Demet e Hakan che metterà nei guai non tanto il piccolino, che poi sarà ritrovato, quanto Nazli che sarà accusata, a causa di Hakan, di un reato gravissimo. E non pensate che sia finita qui: in settimana si vedrà anche Demet decidere di abortire, con Asuman che per proteggere la sorella farà qualcosa che sconvolgerà tutti gli equilibri tra buoni e cattivi e che vedrete ad agosto. Pronti per la nuova settimana di Bitter Sweet? Ne vedrete delle belle! Se volete saperne di più tutte le anticipazioni di luglio potete leggerle qui.