Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit e Nazli scoperti: Deniz in lacrime prepara un piano

Bitter Sweet, Deniz è l’unico a non accorgersi di Nazli e Ferit: le anticipazioni

Le prossime puntate di Bitter Sweet saranno piene di intrighi e di colpi di scena perché si entrerà nel vivo della soap opera turca e la storia di Ferit e Nazli, se così la si può definire visto che non ci sarà nulla di ufficiale fino al momento di cui vi stiamo per parlare, sarà sempre più evidente. A tutti tranne che a Deniz che per tante puntate continuerà a sperare nell’affetto di Nazli e nella nascita di un sentimento da parte sua. Cerchiamo di fare il punto della situazione per collegare le vicende italiane che coinvolgono i due innamorati e quelle dei prossimi mesi basandoci sulle puntate turche già andate in onda.

Anticipazioni Bitter Sweet: il foulard che incastra Nazli e Ferit, Deniz gelosissimo

A un certo punto della storia di Bitter Sweet Alya, Deniz e Ferit si ritroveranno nel locale del secondo e la prima farà notare agli altri due che Nazli ha perso un foulard e invita Ferit a riportarglielo; sarà proprio questo grazioso foulard a creare i primi attriti tra lui e Deniz perché questi rivedrà proprio quel foulard a casa di Aslan, precisamente nella sua camera da letto: trovate qui tutte le anticipazioni. Da questo momento in poi della soap opera niente sarà più come prima perché Deniz inizierà a capire che Nazli e Ferit sono legati da qualcosa di molto profondo; nonostante ciò non si darà mai per vinto e continuerà a comporre canzoni per lei (ricordiamo tra l’altro che l’attore Hakan Kurtaş che interpreta Deniz è un musicista) fino a quando in un momento cruciale della soap finirà in lacrime per quello che vedrà.

Nazli e Ferit Bitter Sweet, Deniz finisce in lacrime e medita vendetta

Tante sono le cose che succederanno: Nazli deciderà di licenziarsi, Ferit prima non accetterà ma poi la lascerà libera, infine diventerà socio del locale che la ragazza aprirà con la sua insegnante di giapponese. Proprio in questo periodo di forte stress ma anche di tanta soddisfazione per Nazli Ferit la inviterà a ballare in una festa organizzata con tutti e questo manderà in frantumi il cuore di Deniz che nel frattempo stava suonando un pezzo pensando a lei; durante il ballo sarà evidente che tra i due innamorati c’è qualcosa che va oltre la sola infatuazione e questo porterà Deniz a una decisione improvvisa, una sorta di vendetta ben organizzata: il ragazzo sapeva del tradimento di Asuman, e tramite un bimbo farà avere a Ferit una penna USB con le foto che la incastrano; inutile dirvi che questo scatenerà l’ira di Ferit e cambierà notevolmente i rapporti tra lui e Nazli. Le anticipazioni sul mese di luglio di Bitter Sweet le trovate qui mentre tutte le anticipazioni sulla soap opera turca sono disponibili seguendo questo link.