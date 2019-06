Hakan Kurtaş è Deniz di Bitter Sweet, la dedica: “I cattivi ragazzi ti portano il Paradiso”

Bitter Sweet, Hakan Kurtaş ha rapito il cuore dei telespettatori

Hakan Kurtaş è l’altro bellissimo di Bitter Sweet, il tanto chiacchierato Deniz che, innamoratosi di Nazli, non si è reso conto per tanto tempo che il cuore della ragazza batteva solo e soltanto per Ferit, interpretato – come saprete senz’altro tutti e tutte – da Can Yaman. Kurtaş è ricercatissimo dai fan della soap opera turca e quindi non potevamo non spulciare nel suo profilo e cercare di scoprire se nella sua vita ci sia qualcuno di speciale. E no, non facciamo riferimento solo a una fidanzata a una compagna: uno può essere single e avere comunque qualcuno di importante, no? Sarebbe piuttosto ingiusto credere che, eccetto l’amore, non esista nulla per cui valga la pena vivere. E Hakan ce lo ha dimostrato.

La dedica di Hakan al suo cagnolone

L’attore infatti ha un rapporto davvero speciale con il suo cane, a cui dedica continuamente dolcissime parole su Instagram, dove viene riempito di complimenti da fan turchi, italiani e non solo e dove è seguito da altri due bellissimi: il già citato Can Yaman e l’indimenticabile Serkan Çayoğlu, Ayaz di Cherry Season, che recentemente ha fatto molto parlare di sé per una dedica alla sua Özge Gürel. Hakan ha pubblicato una foto col suo pastore tedesco, una delle tante, a dire il vero, commentandola con una frase davvero bella: “Good boys – questa la citazione – go to heaven, bad boys bring heaven to you” che tradotta vuol dire ‘I bravi ragazzi vanno in Paradiso, i cattivi ragazzi ti portano il Paradiso. La citazione è tratta molto probabilmente dalla canzone Heaven di Julia Michaels ma si tratta – lo ricorderete senza dubbio – di una frase che è stata riproposta anche in Cinquanta sfumature e non solo. A cosa avrà voluto far riferimento Hakan pubblicando uno scatto del genere e commentandolo con una citazione di questo tipo? Chissà; l’attore è difficile da decifrare perché è molto riservato, e sui suoi social pubblica soprattutto foto sulla sua carriera, video in cui suona e comunque pochissimo sulla sua vita privata.

Bitter Sweet, le anticipazioni su Deniz nella soap opera

Sarà simile al personaggio di Deniz in Bitter Sweet? Non lo sappiamo ancora, anche se ben presto potrebbe sorprenderci con qualche intervista che ovviamente riproporremo qui tra le pagine di Gossipetv. Intanto, casomai ve le foste perse, vi linkiamo le anticipazioni sulle puntate turche di Bitter Sweet, in cui succederà davvero di tutto dopo che Deniz avrà scoperto la relazione amorosa tra Ferit e Nazli. Buona visione! E tu, caro Hakan, facci sapere qualcosa di più sul tuo conto! Il cagnolone piace a tutti ma ci sono tante altre cose che potresti condividere con noi, non trovi?